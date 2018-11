Les Dragons perdent d'un seul point leur finale régionale

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges se sont inclinés 28-27 devant le Laser de l’École secondaire des Sentiers de Québec, qu’ils visitaient le vendredi 26 octobre à l’occasion de la finale régionale.

Après avoir traversé le terrain, l’offensive des Dragons s’inscrit la première au pointage avec un placement de Yan-Luca Balmer. Le Laser marque ensuite un touché à la fin du quart.

Au deuxième quart, les Dragons se contentent d’un simple. Nathan Gagné recouvre un ballon échappé par le Laser, mais l’offensive n’en profite pas. Le Laser inscrit un deuxième majeur avant la mi-temps.

La marque est de 14-4 pour le Laser à la mi-temps et Olivier Bureau donne un nouvel élan à l’offensive beauceronne en inscrivant un touché. Les Dragons échappent un ballon, mais Derec Vachon intercepte une passe du Laser juste après. Cela permet à David Gaumond d’inscrire le touché sur la séquence suivante et de redonner l’avance aux Beaucerons peu avant la fin du troisième quart.

Au dernier quart, le Laser marque le touché, puis David Gaumond riposte avec son deuxième du match. Cependant, le Laser en marque un autre avec environ 3:30 à faire au match. Les Dragons n’abandonnent pas et frappent à la porte des buts, mais échappent malheureusement le ballon avec 1:00 à faire. Le Laser écoule les secondes restantes et parvient à arracher une victoire de 28-27 aux champions en titre de 2017.

Statistiques et commentaires

L’offensive des Dragons a généré 188 verges de gains par la passe et 265 verges au sol durant ce match. Le porteur David Gaumond a couru un total de 134 verges.

En défensive, Antoine Giroux a participé à 11 plaqués, Maxime Guay à 10 dont 1 sac, Ismaël Hardy à 9 dont 2 sacs plus 1 passe rabattue et Derec Vachon à 6 plus 1 interception et 1 passe rabattue.