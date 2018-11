Le Cool FM remporte son dernier match après de violents combats

Vendredi soir, les partisans du Cool FM ont assisté à une rencontre explosive face aux 3L de Rivière-du-Loup. De nombreuses escarmouches ont éclaté, en plus de six combats et de quelques expulsions. Tout ça combiné à des jeux spectaculaire, des beaux buts et des jeux défensifs dignes de mention. Au final, les partisans en sortent gagnants et la Cool FM a remporté le match au compte de 5-4.

La rencontre est encore jeune lorsque Olivier Dallaire et Maxime Villemaire règlent leurs comptes à poings nus. Mario Boilard et Marc-Olivier D’Amour en font de même une minute plus tard. Puis, dès la mise au jeu suivante, Dave Hamel et Jonathan Doucet s’affrontent dans un combat à l’avantage du porte-couleur du Cool FM. Un seul but survient dans la période. Giulio Scandella repère Pierre-Olivier Morin dans l’enclave qui prend un tir sur réception pour ouvrir la marque.

Les visiteurs ont par contre le vent dans les voiles en début de 2e période. Louick Marcotte prend un tir vif qui égalise la marque, puis Maxime Villemaire profite d’un deux contre un pour mettre la touche finale à la montée de William Lacasse. Dès la reprise du jeu, Hubert Poulin entame une discussion animée avec Maxime Villemaire, qui se terminera avec deux batailles sur la même séquence. Olivier Dallaire et Jonathan Doucet s’offre un combat sans réel dommages pendant que Mario Boilard et Jean-Philip Chabot s’affrontent pour la 8e fois en carrière. St-Georges ressort de ce rififi avec un avantage numérique.

L’attaque beauceronne capitalise quand Giulio Scandella marque sur un retour de lancer de David Poulin. Le très chevelu défenseur refait des siennes moins de 7 minutes plus tard quand il profite d’une belle entrée de zone de Yannick Tifu pour contourner Loic Lacasse et redonner l'avantage au Cool FM.

Le duo Scandella-Morin frappe de nouveau en fin de période. Giulio Scandella redirige la passe de Pierre-Olivier Morin derrière le gardien des 3L. Dave Hamel donne son 2e combat de la soirée avec Samuel Lévesque dans les derniers moments de la période. St-Georges retraite donc au vestiaire avec une avance de 2 buts.

Au troisième vingt, l’attaquant des 3L de Rivière-du-Loup, Keven Veilleux pète les plombs et se verra expulser de la rencontre en plus de permettre au Cool FM de bénéficier de 4 minutes d’avantage numérique. Yannick Tifu profite de l’occasion pour creuser l’écart lorsqu’il prend un tir sur réception qui bat Loic Lacasse entre les jambières. C’est la crise par la suite au banc des visiteurs.

L’entraineur-chef se voit montrer la porte de sortie après avoir fait un violent ménage dans les bâtons et les bouteilles d’eau. Par contre, les 3L profitent de l’avantage d’un homme pour marquer leur 3e but. Louick Marcotte profite d’une passe de Jean-Philip Chabot pour pousser la rondelle dans une cage béante. Peu de temps après, Marc-André Tourigny rétrécit l’écart à un seul but lorsqu’il bat Adam Russo d’un tir du poignet. Malgré les attaques persistantes des 3L, le Cool FM résiste et sort vainqueur de ce duel émotif.

Statistiques

Les avantages numériques : St-Georges 2/10, Rivière-du-Loup 0/4

Les tirs : St-Georges 43 (11-18-14), Rivière-du-Loup 30 (10-8-12)

Les trois étoiles :

1- Giulio Scandella STG (2b, 1p)

2- Pierre-Olivier Morin STG (1b, 1p)

3- Louick Marcotte RDL (2b)

L’organisation tient à remercier ses 1410 spectateurs. Encore une fois, la Beauce prouve qu’elle est une région de hockey !