Un début d'année chargé pour le corps de cadets du CC265

Le Corps de Cadets du CC265 a connu un début d’année chargé. Ils se sont démarqués dans une compétition de biathlon le 20 octobre dernier, en plus de participer au BeauceRUN et à un tournoi de soccer.

Une excellente performance au biathlon

La compétition de biathlon a eu lieu au centre de biathlon Myriam Bédard sur la base militaire de Valcartier, le 20 octobre dernier. Plus de 11 corps de cadets participaient à cette activité, ce qui représente plus de 100 cadets. Plusieurs corps de cadets de la Beauce étaient aussi au rendez-vous.

Deux groupes d’athlètes en biathlon se sont illustrés : le groupe de Justin Veilleux, Sébastien Larivière et Thomas Veilleux, qui sont arrivés en deuxième position, ainsi que le groupe de Léo Gagné, David Fortin et Jason Lebel qui a terminé en troisième position.

Soccer et course à pied

Plusieurs cadets ont pris part au BeauceRUN, le 29 septembre dernier dans les épreuves du 5 kilomètres et du 10 kilomètres. L’activité était une initiation à la course de compétition et avait pour objectif de faire la promotion de l’activité physique.

En septembre dernier, le corps de cadets de Saint-Georges a aussi organisé un tournoi de soccer mobilisant plusieurs unités de la région.

Activités à venir

Le 24 novembre prochain, le corps de cadets CC265 fera partie des 130 bénévoles qui assureront la confection des 2500 paniers de Noël dans les locaux de Moisson Beauce.

Ils prendront aussi part à une compétition de volleyball ce samedi.

« Être dans les cadets permet de rencontrer de nouvelles personnes, d’apprendre à travailler en équipe et de développer une discipline personnelle. Les jeunes peuvent être autonomes et avoir des responsabilités qu’ils n'auraient pas dans d’autres contextes. »

Capitaine Maxime Simoneau, officier d’entraînement

Bien que la saison soit amorcée, rappelons qu’il n’est pas trop tard pour s’inscrire dans les cadets.