Une subvention de 50 000 $ pour soutenir la pêche hivernale

Lors du souper-bénéfice de la fondation Héritage faune, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Monsieur Pierre Dufour, a annoncé la reconduction de la subvention dédiée à la pêche d’hiver. Un montant de 50 000 $ sera remis à Héritage faune qui assurera la redistribution du montant aux événements de pêche d’hiver dont la candidature sera reçue d’ici le 3 décembre prochain.



L’un des objectifs de cette bourse est d’encourager et de soutenir le développement d’une offre de services et d’activités variées autour des événements de pêche d’hiver, et ce, de façon à intéresser les familles et les non-initiés à cette activité qui fait partie du patrimoine collectif québécois.



« La pêche hivernale fait partie intégrante de notre patrimoine. Voilà pourquoi il importe de lui assurer une relève passionnée, qui bénéficiera du dynamisme de partenaires fauniques qui ont à cœur le développement et la mise en valeur des ressources du territoire québécois », a affirmé le ministre Dufour.



Dans la foulée de l’interdiction de l’utilisation des poissons-appâts et de la baisse de la vente des permis de pêche, chaque initiative qui vise à valoriser la pêche est essentielle.



Bien que la fondation se réjouisse de la reconduction de la bourse, elle souhaite toutefois que le montant soit bonifié afin de mieux soutenir les nombreuses associations qui organisent des activités d’initiation à la pêche blanche. Pour assurer le succès et la continuité de leurs événements, ces associations ont besoin de matériel durable et d’un budget qui répondra aux besoins du grand nombre de visiteurs qu’ils attendent.



L’appel de projets est en cours jusqu’au 3 décembre prochain.

Héritage faune est la première fondation québécoise à se donner pour mission la restauration des habitats fauniques ainsi que la promotion de la relève des chasseurs et pêcheurs québécois. Créée en 1980, elle se consacre plus spécifiquement à promouvoir, susciter et soutenir divers projets d'aménagement faunique, aquatique et terrestre, ainsi que des études, des recherches et des programmes d'éducation publique valorisant la faune et ses habitats.