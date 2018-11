Des nouvelles d’Eliot Grondin

C’est aujourd’hui, mercredi le 28 novembre, que se déroulait la première course de la saison pour le planchiste Eliot Grondin, une sorte d’Europa Cup, à Pitzal en Autriche.

Toute une brochette d’athlètes avait d’ailleurs l’occasion de participer à cette compétition. Au total, cent onze athlètes ont essayé de se qualifier pour les 32 places disponibles pour la course, avec une seule course de qualification pour y arriver.

Quant au planchiste beauceron, celui-ci a pris la 7e position en qualification, ce qui lui permettait de porter le dossard rouge à son premier départ à 4. En huitième de finale, Eliot a terminé premier de sa vague de 4, ce qui lui a permis d’accéder au quart de finale. Ensuite, selon les dires de son entraîneur Nicolas Desmarais, « Eliot s’est fait drafter et prendre en sandwich sur un saut où il est tombé ». Ce fut donc la fin pour lui aujourd’hui, mais il n’a rien de casser, selon la physiothérapeute de l’équipe nationale et sera prêt pour la première Coupe du monde, qui aura lieu à Montafon en Autriche les 12, 14 et 15 décembre prochains. Par contre, Eliot Grondin ne prendra pas le départ de l’Europa Cup demain, ce sera repos pour lui.

Eliot est content de sa qualification, de plus, il termine avec une 13e position à sa première course de la saison. À noter qu’il est le meilleur canadien de cette Europa cup.