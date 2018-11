Six Dragons sur l'équipe des étoiles juvéniles

Six joueurs de l’équipe Juvénile des Dragons ont été sélectionnés en tant que membres de l’équipe d’étoiles de la Division 2, au terme de la saison 2018.

Joueur de ligne offensive en 2017, Maxime Guay a été converti en joueur de ligne défensive en 2018. En plus de son attitude exemplaire, cet athlète naturel de 5 pieds 10 pouces et 280 livres aurait les qualités pour jouer à toutes les positions. En huit matchs, il a cumulé 34 plaqués, dont 5 pour perte de terrain, plus 6 sacs du quart, 1 interception et a entraîné 2 pertes de ballon à l’adversaire.

Il vient d’avoir 16 ans à la fin de l’été, mais malgré son jeune âge, Jamyson Goudreau fait tourner les têtes des recruteurs depuis un bon moment. En 2018, il a mené l’équipe pour le nombre de plaqués avec 51, dont 14 pour perte de terrain. Il a réalisé 3 sacs du quart, rabattu 4 passes et forcé 4 échappés de ballon. De plus, il a beaucoup été utilisé à l’offensive et sur les unités spéciales.

Yan-Luca Balmer possède un bon physique pour un demi-défensif. Il a cumulé 20,5 plaqués. Il a terminé premier chez les Dragons pour les passes rabattues avec 7 et pour les interceptions avec 5. C’était également le botteur de précision de l’équipe.

Deux imposants joueurs de ligne offensive se sont également taillé une place sur l’équipe d’étoiles, soit les gardes Raphaël Dumas et Dylan Bell. Les deux étaient craints pour leurs sorties et savaient ouvrir des autoroutes pour leurs porteurs de ballon.

Olivier Bureau était un porteur de ballon plutôt complet : à la fois rapide et explosif, il possède une excellente vision du jeu et sait faire de bons blocs. En 66 portées, il a parcouru une distance de 364 verges, soit une moyenne de 5,5 verges par course, ce qui est excellent. Il a inscrit 4 touchés.

« Encore cette année, nous avons vu passer de bons athlètes au sein des Dragons. Parmi les 26 joueurs-étoiles, 6 sont des Dragons et c’est une fierté pour tout notre programme. Je souhaite bon succès à tous ces joueurs vétérans pour la suite de leur carrière », commentait l’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire.