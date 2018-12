LHCS : Les Seigneurs de La Pocatière l'emportent face à Ste-Marie

Vendredi soir, le Giovanninna de Ste-Marie recevait les Seigneurs de La Pocatière. Le Giovanninna n'a pas fait le poids contre leurs rivaux qui ont remporté la partie par la marque de 6-0.

En première période, les équipes jouent à force égale et aucun but n’est compté. En deuxième période, les Seigneurs inscrivent un premier filet en avantage numérique. Ils déjoueront également le gardien à deux autres reprises lors de cette période. En troisième période, le même scénario se produit, les Seigneurs marquent 3 autres buts. Antoine Lord s’est démarqué en réussissant un tour du chapeau lors de cette partie. Les deux autres joueurs à s’être inscrits au pointage sont Jordan Picard, avec 2 buts, et Norbert Roy, qui a compté 1 but et a obtenu 1 aide. Les Seigneurs de La Pocatière ont finalement remporté le match par la marque finale de 6 à 0.

Les étoiles de la semaine

C’est Samuel Sirois, des Seigneurs, qui a été élu première étoile de la semaine. Ce dernier a obtenu deux victoires et un blanchissage, avec un taux d’efficacité de ,974.

La deuxième étoile a été décernée à Jean-Philippe Lebrasseur du Pavage Jirico, qui a obtenu 1 but, 2 aides, pour un total de 3 pts.

Pier Rick Bissonnette du Plastique Moore récolte, quant à lui, la troisième étoile de la semaine, avec 1 but, 2 aides, pour un total de 3 pts.