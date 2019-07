La Tournée Sports Experts, présentée par Tennis Québec, sera bientôt de passage à Sainte-Marie

Durant toute la saison estivale, la Tournée Sports Experts, présentée en partenariat avec Banque Nationale, sera de passage un peu partout au Québec. Le seul arrêt de la tournée en Beauce se fera à Sainte-Marie, le mardi 30 juillet prochain de 13 h à 15 h 30, au 55, boulevard Larochelle.

Cette tournée, qui débutait en juin et se poursuivra jusqu’à la fin d’août, est réalisée par Tennis Québec, en collaboration avec l’association régionale de tennis et le magasin Sports Experts de chacune des régions.

La Tournée Sports Experts propose des séances de tennis gratuites d’une durée moyenne de 2 h 30 qui permettront aux adeptes de tous âges et de tous les calibres de parfaire leur technique grâce aux judicieux conseils de deux entraîneurs certifiés par Tennis Québec.

L’essai des nouveaux modèles de raquettes Babolat, Diadora, Wilson et Yonex est à l’horaire. Des jeux et des concours d’habiletés sont également au programme. En tout, c'est un total de près de 10 000 $ en prix de participation qui sera offert au cours de la saison, notamment grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Une tournée qui sillonne les régions de Québec

Que ce soit à Sainte-Marie, Saint-Augustin-de-Desmaures, Montmagny, Sherbrooke ou Laval, la Tournée Sports Experts sillonnera les régions du Québec durant tout l’été, organisant au passage plus de 61 séances, et ce, dans 48 villes et municipalités de la province.

Tennis Québec mise sur la Tournée Sports Experts pour rejoindre le plus grand nombre d’adeptes possible et ainsi démocratiser le tennis en le rendant davantage accessible. La tournée représente un événement où les débutants, experts, jeunes et moins jeunes se réunissent tous dans le même but : pratiquer le sport qu’ils adorent dans une ambiance de fête!