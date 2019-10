Les Chevaliers de Lévis renouent avec la victoire

Les Chevaliers de Lévis étaient de nouveau en action cette fin de semaine avec une série de deux parties en moins de 24 heures face aux Forestiers d’Amos. La formation lévisienne a d’ailleurs bien amorcé cette série samedi.

En première période, les Forestiers ont ouvert la marque alors que Nathan Bolduc a déjoué le gardien des Chevaliers, Jordan Lambert, à 2:44.

Lors du deuxième vingt, les Chevaliers sont sortis en force. À 1:28, le lancer d’Anthony Lavoie est ainsi passé sous la mitaine du gardien adverse. Elliot Lavoie et Nathan Morin ont obtenu des aides sur le but. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont poursuivi de plus belle en prenant les devants à 12:28. Dylan Champagne a repris un retour de lancer et a marqué son 3e but de la saison. Par la suite, Deyon House d’Amos a tiré son épingle du jeu lors d’un 4 contre 4 pour égaliser le pointage à 2-2.

En troisième période, Dylan Champagne s’illustre à nouveau et a permis à son équipe de prendre les devants pour de bon. Le joueur a inscrit son deuxième but du match. Antoine Gaudreau a pour sa part inscrit un but important et son lancer semble avoir surpris le gardien Nathan Darvreau. Ce dernier aurait sûrement aimé revoir ce lancer. L’entraîneur des Forestiers a retiré son gardien avec la marque de 4-2 et Jacob Mathieu en a profité pour marquer dans un filet désert.

Jordan Lambert a signé sa première victoire dans la ligue Midget AAA avec ce gain de 5-2 à Lévis. Les Chevaliers ont dominé 44 contre 23 au chapitre des lancers.

Les trois étoiles RDS pour ce match ont été Elliot Lavoie des Chevaliers pour la première étoile et Julien Hébert, également des Chevaliers, pour la deuxième. La troisième étoile est revenue à Nathan Darveau des Forestiers.

Match de dimanche



Les Chevaliers de Lévis ont complété un doublé victorieux dimanche après-midi, toujours à Lévis, balayant leur série face aux Forestiers au compte de 8-2.

Lors du premier vingt, aucun but n’a été compté, mais ce fut une toute autre histoire en deuxième période, alors que l’attaque des Lévisiens a explosé. Quatre buts sans réplique ont été marqués en l’espace de cinq minutes. C’est Elliot Lavoie qui a parti le bal sur une passe de William Robitaille. William Robitaille est parvenu à marquer seize secondes plus tard, cette fois-ci, sur des aides de Dylan Champagne et d’Elliot Lavoie. William Vachon a également inscrit son premier but. À 6:06, le joueur a déjoué le gardien d’un bon lancer du côté de la mitaine. Ce but a chassé le gardien adverse de la partie.

Malgré le changement de gardien, le résultat a été le même. C’est ainsi qu’Alexis Côté a porté le pointage 4-0 à 8:29. Les visiteurs ont profité d’un avantage numérique pour s’inscrire à la marque. Nathan Bolduc a réussi à battre Thomas Couture du côté du bâton.

Lors du dernier vingt, Jérémy Carbonneau des Forestiers a coupé l’avance des Lévisiens de moitié, mais les locaux sont revenus à la charge avec quatre autres buts. Félix Larose a effectué une belle passe à Nathan Morin qui, grâce à une feinte, a inscrit le 5e but des Chevaliers. En avantage numérique, Félix Larose a compté son premier but de la saison à 2:56. Les Chevaliers ont accentué leur avance lorsque Jonathan Fauchon complète un bel échange avec Jordan Côté et Félix Côté. Dylan Champagne a mis la touche finale à cette journée de travail pour les siens. Le gardien des Chevaliers, Thomas Couture, a repoussé 32 des 34 lancers dirigés vers lui.

Pour cette partie, ce sont des joueurs des Chevaliers qui constituent les trois étoiles RDS, soit Elliot Lavoie (1re étoile), William Robitaille (2e étoile) et Félix Larose (3e étoile)

Sur la route pour les trois prochaines rencontres

Les Chevaliers de Lévis seront sur la route pour leurs trois prochaines rencontres. Ils effectueront un retour à leur domicile le mercredi le 16 octobre prochain. Ils feront alors face aux Élites de Jonquière.