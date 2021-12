Le Classique PSF de hockey accueillera 19 équipes

Du 8 au 12 décembre, 19 équipes viendront participer à la 2e Classique Polyvalente Saint-François (PSF) de hockey à l'aréna EJM/René-Bernard de Beauceville.

Pendant la fin de semaine, le niveau benjamin, cadet et juvénile de la RSEQ ainsi que des équipes M13, M15 et M18 division RSEQ/LHPS et LHIQ se disputeront les grands honneurs.

En 2020, le comité organisateur avait dû annuler l’événement en raison de la pandémie et des mesures sanitaires. Après seulement deux semaines, il a été possible d’assurer la participation de trois catégories au tournoi.

Pour ceux et celles désirant assister à des parties, prendre note que l’entrée sera gratuite. Il est possible de consulter l’horaire de la classique à l’adresse : www.fauconspsf.com sous la rubrique Classique PSF.