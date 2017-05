DOSSIER BEAUCE ART : Portrait du sculpteur québécois Jean-Yves Côté

L'ouverture officielle du 4e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges a eu lieu à l'Espace Redmond lors du dimanche 28 mai dernier. Pour l'occasion, EnBeauce.com débute aujourd'hui un « Dossier Beauce Art » dans lequel seront présentés les portraits des différents sculpteurs de cette édition, ainsi que quelques entrevues réalisées avec eux.

Nous vous invitons donc à consulter notre quotidien Web régulièrement au cours des trois prochaines semaines pour ne rien manquer au sujet des artistes de cette quatrième édition.

Le premier sculpteur abordé dans ce dossier spécial est le Québécois Jean-Yves Côté, originaire de Morin Heights, dans les Laurentides.

Il utilisera le métal pour réaliser son oeuvre « L'air du temps » à Saint-Georges.

Biographie

À la fin de son baccalauréat aux Beaux-Arts en 1970, Jean-Yves Côté entreprend une maîtrise en arts plastiques à l’UQAM tout en enseignant au secondaire dans son domaine d’intérêt. Chargé de cours en art à l’UQAM pendant 24 ans, cette période lui permet de participer à plusieurs projets créatifs ainsi qu’à différentes expositions.

Au début des années 1990, Jean-Yves Côté a la chance de participer à plusieurs symposiums au Mexique et en France. À la même période, il a la possibilité de lancer son propre commerce Métaux Saint-Sauveur, entreprise dont il est toujours actionnaire. Maintenant à la retraite, il retourne graduellement à la sculpture.

En 2015, Jean-Yves est sélectionné par le Comité des arts et du Patrimoine de Lac-Mégantic pour la création de deux œuvres monumentales rendant hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire de 2013. Tout récemment, la Ville de Granby lui accorde deux projets de sculpture pour le réaménagement du parc Pelletier.

Également, Jean-Yves Côté siège sur le conseil d’administration du Conseil de la Sculpture du Québec.

Démarche artistique

En même temps que son environnement physique change, que les structures sociales tant morales que techniques évoluent, le sculpteur ressent le besoin de nouveaux moyens d’expression, de méthodes récentes de réalisation et de présentation qui rendent compte de l’environnement social et technique en constante évolution.

Longtemps, le sculpteur s’est exprimé à travers de lentes réalisations caractérisées par l’opacité et la solidité des matériaux. L’observateur s’est émerveillé du réalisme d’un marbre, de la chaleur d’un bronze, du vivant d’un bois. Le regard s’est arrêté aux formes, à la couleur, à la texture.

Pour son propre épanouissement, l’artiste se doit d’accorder son tempo à son siècle de découverte, de se recycler dans la matière et dans le temps. Il va de soi que les règles du jeu sont de moins en moins restreintes et que les cadres de l’expression s’élargissent de plus en plus.

Extérioriser ainsi sa conception sculpturale, manipuler un matériau nouveau, y chercher une dimension nouvelle, voilà autant de préoccupations pour exprimer une intériorité qui doit s’appuyer, comme aussi se défendre, de la grande diversité des moyens.

SOURCE : Beauce Art, L'International de la sculpture.

Pour en connaître davantage sur le parcours artistique de M. Côté, il est possible de consulter sa page Facebook ou encore son site Web.

Rappelons que le 4e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges se déroulera du 28 mai au 18 juin prochains.