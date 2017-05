DOSSIER BEAUCE ART : Portrait du sculpteur Viktar Kopach

L'ouverture officielle du 4e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges a eu lieu à l'Espace Redmond le dimanche 28 mai dernier. Pour l'occasion, EnBeauce.com a débuté un « Dossier Beauce Art » dans lequel seront présentés les portraits des différents sculpteurs de cette édition, ainsi que quelques entrevues réalisées avec eux.

La troisième personne abordée dans ce dossier spécial est le sculpteur biélorusse, Viktar Kopach. Celui-ci utilisera la pierre pour créer son œuvre intitulée « Circulation dans la nature ».

Biographie

Depuis 1993, M. Kopach a participé à plus de 50 expositions nationales et internationales, 60 symposiums nationaux et internationaux, de même qu'à plusieurs colloques et biennales.

En 2002, il a représenté la Biélorussie lors du symposium international de la sculpture de Beijing, en Chine, au cours duquel il a créé la sculpture « Passion » pour le Parc olympique.

Il a également remporté plus prix depuis 2005 :

1er prix de sculpture du Concours international pour les jeunes architectes « Leonardo 2005 » à MInsk en Biélorussie,

Le prix de l'exposition internationale du Parc olympique à Beijing en 2006,

Le prix de l'exposition internationale de la concurrence de l'Université Tinhua à Beijing où son oeuvre « Balance » a été installée en 2011,

Le 2e prix du Festival international des arts, « Lac Dzhingpo » à Mudandjiang en Chine, en 2011,

Le 3e prix au concours de sculpture de l'exposition internationale d'horticulture de Qingdao, en Chine, en 2014,

Le 3e prix du Symposium international de l'île de Kish, en Iran, en 2015,

Le 2e prix de la Biennale internationale de la sculpture de Chaco en Argentine, en 2016.

De plus, l'artiste a reçu plusieurs distinctions en Biélorussie pour son implication au niveau de la promotion et de la vulgarisation des arts et de la culture biélorusses.

Démarche artistique

Viktar Kopach s'inspire du cycle de l'eau pour créer ses sculptures. Il manipule son matériau de prédilection pour en faire un signe reconnaissable, un symbole.

Il y incorpore certaines notions de la vie. Pour lui, « toutes nos actions, d'une façon ou d'une autre, nous reviennent [...], comme un cycle. » Ainsi, il croit que le bien est récompensé par le bien et le mal, par le mal.

« Nous avons besoin de préserver la nature pour les générations futures. Et la nature nous le rendra bien. »

Rappelons que le 4e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges se déroulera du 28 mai au 18 juin prochains.