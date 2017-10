Activités à ne pas manquer en Beauce lors du 22 octobre 2017

L'exposition « Voyage en Océanie et en Afrique » sera présentée à la bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie de 13 h à 16 h. Cette exposition est présentée gratuitement. Pour de plus amples informations, il faut communiquer avec le personnel de la bibliothèque au 418-387-2240.

Atelier d’initiation à la bande dessinée avec l'illustrateur et caricaturiste Patrick Maranda, dès 13 h 30, au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. L'activité est gratuite, s'adresse aux 10 ans et plus et l'inscription y est obligatoire. Pour s'inscrire, il suffit de contacter le 418-226-2271, poste 2275.