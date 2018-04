ANNULÉ - Un expert nutritionniste de renom animera une conférence au CBA

MISE À JOUR 10 AVRIL 2018 | La Conférence de prestige prévue le 23 avril doit être annulée. Le conférencier, Anthony Berthou, a dû être hospitalisé et ne pourra se rendre au Québec.

Le Cégep Beauce-Appalaches accueillera le triathlonien et expert nutritionniste, de renommée internationale, Anthony Berthou, lors de la Conférence de prestige présentée le lundi 23 avril à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins. Il fera part de son approche globale favorisant les performances sportives et intellectuelles lors de la conférence « Nutrition, action et cognition ».

« Il y a longtemps que je souhaitais faire venir monsieur Berthou chez nous. Chacun y trouvera son compte, qu’il s’agisse de sportifs occasionnels ou de haut niveau, de férus de la nutrition ou de gens désirant simplement améliorer leur santé physique ou intellectuelle », a mentionné l’organisateur Bruno Gilbert.

L’alimentation, l’activité physique et la pleine conscience sont les piliers de l’approche préconisée par l’enseignant universitaire, expert du sport santé et des enjeux mondiaux de l’alimentation. L’algorithme diagnostique nutritionnel qu’il a créé lui a permis de remporter le concours national des entreprises innovantes du Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur de France en 2010.

Quel est l’importance de l’alimentation sur la santé et la performance ? Faut-il arrêter le gluten et les produits laitiers ? Peut-on manger équilibré et végan ? Quelle stratégie nutritionnelle doit-on adopter en vue d’une compétition ? Comment optimiser naturellement ses performances intellectuelles ? Comment prévenir les blessures ? Qui croire ? À qui faire confiance ? Voilà autant de sujets qui seront abordés par Anthony Berthou.

S’il insiste sur l’importance d’une saine alimentation, Anthony Berthou n’écarte pas pour autant le plaisir de son équation. « Aller au restaurant, c’est aussi ça la nutrition, ça fait partie du protocole. La nutrition s’inscrit dans une démarche globale d’hygiène de vie, elle ne peut être efficace si elle devient une source de frustration à long terme ».

Les billets pour cette conférence sont disponibles au local C-159 du Cégep Beauce-Appalaches. Il sera aussi possible de s’en procurer à l’entrée.