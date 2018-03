Une conférence sur le marketing Web sera donnée au Cégep Beauce-Appalaches

Luc Dupont, expert de la publicité, du marketing, de l’Internet et des médias, présentera une conférence intitulée « Cinq éléments clés d’un marketing Web efficace » lors du jeudi 15 mars prochain, dès 15 h, à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

À lire également :

Le conférencier expliquera de façon concrète ce qu’il faut savoir pour générer des échanges fructueux sur les médias sociaux, avec une clientèle actuelle ou potentielle.



« Les conférences de Monsieur Dupont sont de véritables spectacles. Il est la référence en matière de marketing Web. Ses propos sont à la portée des experts comme des débutants, puisqu’il les agrémente d’exemples très pratiques », mentionne l’un des organisateurs de la conférence, Patrick Busque, de la Formation continue du Cégep Beauce-Appalaches.

Dans le cadre de sa présentation, Luc Dupont proposera également aux participants des astuces pour obtenir plus de succès sur les réseaux sociaux et avec leur site Web, en plus de suggérer des trucs pour concevoir des publicités Web qui attirent l’attention.

Précisons que l'événement est organisé en collaboration avec la Chambre de commerce de Saint-Georges

Auteur, conférencier et professeur

Après avoir œuvré comme publicitaire chez Cossette Communication-Marketing, Luc Dupont est devenu professeur au département de communication de l’Université d’Ottawa.

Il a écrit quatre livres sur la publicité, et est aussi l’auteur d’un ouvrage sur la téléréalité « Téléréalité : quand la réalité est un mensonge ».

Luc Dupont collabore également avec de nombreux médias pour démystifier l’univers du marketing, de la publicité et du Web.