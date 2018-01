Le Doc Mailloux donnera une conférence à Sainte-Marie

Le psychiatre Pierre Mailloux, mieux connu sous le nom de Doc Mailloux, donnera une conférence de style talk-show à la salle Méchatigan de la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie lors du samedi 27 janvier prochain, dès 19 h 30. Son implication dans ce type d'événement est une première dans la carrière de ce dernier.

L'équipe en charge du projet entourant cet événement, soit « Le Doc Mailloux en direct », a créé sa première conférence intitulée « Récolter ce que l'on sème » et la présentera au début de l'année 2018 pour une première fois en Beauce.

C'est aussi la première fois que Frédéric Nadeau, organisateur de cet événement, coordonne une soirée de la sorte. Il aimerait d'ailleurs que son concept du « Doc Mailloux en direct » s'exporte dans plusieurs autres villes de la province.

La conférence présentée à la fin du mois de janvier portera notamment sur l'éducation et la famille. La question de base de la discussion sera « Avez-vous eu les parents que vous prétendez avoir eu ? »

Face à cette question, d'autres interrogations surviennent, telles que « Quel impact a eu votre éducation sur votre vie ? », « Quel bagage vos parents vous ont-ils légué ? », ou encore « Comment faire pour ne pas bousiller à son tour ses propres enfants ? » Une multitude de sujets, tous interreliés, seront abordés en ce sens lors de la soirée.

« Le Doc Mailloux se basera sur des faits, sur les commentaires des gens dans la salle ainsi que sur les témoignages qu'il a eu pendant sa pratique de psychiatre pour faire des liens entre l'éducation des parents et la vie d'un enfant en développement », explique Frédéric Nadeau.

Le but de cette conférence est que les gens apprennent à voir leurs parents tels qu'ils ont été dans le passé et tels qu'ils sont aujourd'hui, autant en ce qui concerne les côtés positifs que les côtés négatifs de leurs comportements.

Avant l'événement, les spectateurs seront invités à formuler des questions au Doc Mailloux en écrivant par courriel à l'adresse ledocmaillouxendirect@gmail.com. Pendant la soirée, le public pourra poser ses questions en direct au micro en s'adressant au Doc Mailloux.

Notons que cet événement ne sera pas seulement présenté aux Beaucerons à des fins d'analyse de leurs comportements, mais aussi comme un divertissement, qui permettra un échange direct entre le psychiatre et les invités sur place.

Pour ce faire, les deux animateurs de la soirée, dont l'organisateur Frédéric Nadeau, seront sur scène afin de mettre en contexte chacun des sujets abordés et de faire le lien entre les questions posées par le public et les réponses du Doc Mailloux, au fur et à mesure que la discussion avancera et évoluera.

« En se penchant sur les comportements qu'exigent les parents de leurs enfants, Pierre Mailloux remontera dans les souvenirs les plus lointains de ses interlocuteurs afin de commenter leur développement et leur comportement d'aujourd'hui », a renchéri M. Nadeau.

« Il sera également en mesure de savoir quelles sont les répercussions sur les enfants de l'un ou de l'autre des comportements dont il aura discuté avec la foule, en plus de souligner les causes de ces derniers et de faire des liens avec le cheminement personnel des spectateurs, à partir de leurs questions ou de leurs témoignages », a-t-il conclu.