La chef d’orchestre Dina Gilbert en conférence au profit du Festival Clermont-Pépin

La chef d’orchestre Dina Gilbert donnera une conférence en appui au Festival Clermont-Pépin lors du dimanche 18 mars prochain. Le déjeuner-conférence bénéfice, qui débutera dès 9 h, se déroulera au restaurant Le Baril Grill dans l'ouest de la ville de Saint-Georges.

Originaire de Saint-Georges, Dina Gilbert a occupé le poste de chef assistante de l’Orchestre

symphonique de Montréal de Maestro Kent Nagano.

Elle est présentement directrice musicale et chef de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire à Rimouski et du Kamloops Symphony en Colombie-Britannique.

Elle est aussi fondatrice et directrice artistique de l'Ensemble Arkea, un orchestre de chambre montréalais proposant des interprétations innovantes de la musique orchestrale. Avec cet ensemble, elle a créé plus d'une trentaine d'œuvres de compositeurs canadiens en plus de prendre part à des enregistrements de musiques de films et de jeux vidéo.



« J’ai accepté avec plaisir cette invitation des organisateurs du Festival Clermont-Pépin auquel j’ai déjà participé plusieurs fois », de dire la jeune femme de 32 ans.

« Cet événement a représenté un tremplin important dans le cheminement de ma carrière musicale et je suis très heureuse de pouvoir soutenir ce concours qui fait toute la place à la relève », d'ajouter cette dernière.

Reconnue pour son énergie, sa précision et sa polyvalence, Dina Gilbert aborde avec passion le grand répertoire symphonique, tout en accordant une place importante à la création musicale.

Les profits engendrés par cette activité de financement permettront aux organisateurs du Festival Clermont-Pépin d’acheter un piano à queue de seconde main qui servira non seulement pour les prestations durant le concours, mais qui sera installé le reste du temps en résidence au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges pour une utilisation publique comme instrument de location et d’exécution.

« Chaque année, nous dépensons près de 2 000 $ en frais de location de piano. Maintenant, cette somme sera investie dans un instrument qui servira, non seulement au Festival, mais à toute la communauté », a expliqué le président du conseil d’administration du Festival Clermont-Pépin, Robert Maheux.

« Qui plus est, nous sommes très heureux que celle qui nous permettra d’atteindre cet objectif soit une des nôtres », a renchéri le principal intéressé.

Les billets pour la conférence de Dina Gilbert sont disponibles dès maintenant au coût de 50 $, incluant le déjeuner. Il est possible de se les procurer par téléphone en composant le 418- 227-6356. Ils sont également en vente à la Librairie Sélect de Saint-Georges.

Rappelons que la date limite pour s'inscrire au Festival Clermont-Pépin a été fixée au 10 mars prochain. Tous les détails à ce sujet se trouvent dans notre article « Festival Clermont-Pépin : date limite d’inscription fixée au 10 mars », publié le 7 février dernier.