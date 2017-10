Jérome Gendreau veut prioriser la proximité entre les élus et les citoyens

Voir la galerie de photos

Le candidat au poste de conseiller du district 2 à la Ville de Saint-Georges, Jérôme Gendreau, a convoqué les membres de la presse régionale dans son district ce matin, et en a profité pour faire le point sur les propositions qu’il souhaite émettre dans le cadre de sa campagne électorale en vue des élections municipales du dimanche 5 novembre prochain.

Détenteur d'un baccalauréat en communication et d'une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, M. Gendreau souhaite d'ailleurs mettre l'accent, dans son programme électoral, sur l'implantation de budgets participatifs, la collaboration étroite entre les élus et les citoyens, la bonification des outils de communication publique, ainsi que l'innovation en matière de démocratie participative à Saint-Georges.

Découvrez ses propositions politiques plus en détail en visionnant la vidéo ci-dessus. Un reportage d'Amélie Carrier.