Tom Redmond souhaite renouveler son mandat dans le district 2 à St-Georges

Le conseiller sortant du district 2 à Saint-Georges, Tom Redmond, souhaite renouveler son mandat au sein de ce quartier en vue des élections municipales 2017. Fort de son expérience des quatre dernières années, ce dernier affrontera le candidat Jérôme Gendreau lors du suffrage du 5 novembre prochain.

Résident de Saint-Georges, ses implications l’ont, selon lui, amené à « bien connaître [les besoins des citoyens de son district] et surtout l’importance d’être accessible en tout temps afin de s’assurer que leurs suggestions ou recommandations soient amenées à la table du conseil ou auprès des gestionnaires pour considération et action si nécessaire. »



En tant que président du comité consultatif d’urbanisme de la ville, le conseiller sortant Tom Redmond a vu « une ville qui s’est développée de façon planifiée et extraordinaire grâce à son approche orientée vers des solutions » lors des quatre dernières années.



Comme membre du comité de l’aéroport, il a suivi le dossier « de très près afin d’obtenir une piste d’atterrissage des plus sécuritaires et à la fine pointe de la technologie. » Il a également agi à titre de porte-parole pour les propriétaires de chiens de la Ville de Saint-Georges, « dans le but de créer un parc canin très apprécié. »



M. Redmond souhaite donc continuer de travailler en équipe avec le futur conseil municipal, afin de « développer de nouvelles infrastructures sportives et culturelles, tout en [s’assurant] de continuer la revitalisation du centre-ville et [...] en respectant la capacité de payer de tous. »

Le conseiller sortant du district 2 aimerait finalement travailler à l’amélioration des problèmes de circulation « [qui concernent] certains secteurs résidentiels [...] depuis l’arrivée de l’autoroute 73 à Sant-Georges. »

Rappelons que Tom Redmond été conseiller du district 2 de Saint-Georges de 2013 à 2017.