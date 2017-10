Élections municipales 2017 : journée du vote par anticipation en Beauce

C'est aujourd'hui, dimanche le 29 octobre, qu'a lieu le vote par anticipation dans le cadre des élections municipales 2017, partout en province. Pour l'occasion, EnBeauce.com souhaite faire part à ses lecteurs de quelques points à retenir en vue de cette journée.

À lire également :

Le vote par anticipation aura lieu de 12 h à 20 h. Pour savoir où se présenter afin d'exercer son droit de vote en Beauce et dans les Etchemins, il suffit de consulter le site Web ou encore les réseaux sociaux de votre municipalité, ou de communiquer avec votre présidente ou président d’élection pour connaître tous les détails

Le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) encourage ceux et celles qui le peuvent à aller exercer leur devoir de citoyen aujourd'hui. « Vous avez quelques minutes de libres ce dimanche, pourquoi ne pas en profiter pour aller voter dans votre municipalité », lance Richard Lehoux.

« Bien souvent, on se dit que l’on va avoir le temps d’aller voter le jour officiel du scrutin et, pour diverses raisons, on se fait rattraper par nos obligations et on ne va pas voter. Pourquoi ne pas le faire en fin de semaine si vous le pouvez ? Vous éviterez ainsi les imprévus », explique le président de la FQM.

La FQM rappelle que des élections se tiennent dans plus de 900 municipalités au Québec et que même si le maire ou la mairesse a été élu par acclamation, il se peut qu’il y ait une élection pour un poste de conseiller et vice-versa.

D’ailleurs, le directeur général des élections du Québec permet aussi la tenue d’une autre journée de vote par anticipation le 30 octobre si certaines municipalités ont désiré prolonger la période.



« Vos conseillères et conseillers ainsi que vos mairesses et vos maires sont vos représentants politiques les plus proches de vos préoccupations quotidiennes. N’hésitez pas à interpeller vos candidats pour connaître leurs idées et partager les vôtres. Cela ne peut qu’améliorer la qualité de vie et le bien-être de vos communautés », conclut M. Lehoux.

Ce qu'il faut apporter pour aller voter

Au bureau de vote, les électeurs doivent s'identifier en présentant une pièce d'identité parmi les suivantes :

Carte d’assurance maladie

Permis de conduire

Passeport canadien

Certificat de statut d’Indien

Carte d’identité des Forces canadiennes

Pouvez-vous voter ?

Pour voter, il faut obligatoirement être inscrit sur la liste électorale et avoir 18 ans ou plus le jour du vote. De plus, il faut remplir les conditions suivantes au 1er septembre 2017 :

posséder la citoyenneté canadienne

et

ne pas être sous curatelle ni être une personne privée de ses droits électoraux

Les citoyens doivent également se trouver dans l’une de ces situations afin de pouvoir exercer leur droit de vote :

avoir son domicile dans la municipalité et habiter au Québec depuis au moins 6 mois

ou

être propriétaire d’un immeuble (logements, chalet, etc.) ou occuper (comme locataire, etc.) un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, et ce, depuis au moins 12 mois.

Toutes les informations reliées au vote mentionnées ci-haut proviennent du site Web du directeur général des élections du Québec.

Rappelons que le jour du scrutin aura lieu le dimanche 5 novembre prochain, de 10 h à 20 h, dans toutes les municipalités du Québec où il y aura élection.