Participation de 28,5 % pour l'élection de trois conseillers à St-Georges

Ce sont 2 808 électeurs qui ont voté pour élire les trois conseillers des districts 2, 3 et 4 à Saint-Georges, sur un total de 9 852 inscrits. Au lendemain du jour du scrutin des élections municipales 2017, la Ville confirme que le taux de participation de ses citoyens a été de 28,5 %.

Dans le district 2, Tom Redmond a obtenu 544 votes comparativement à 286 votes pour Jérôme Gendreau, soit une majorité de 258 voix. Dans ce district, 835 personnes ont voté sur les 3 067 électeurs inscrits, pour un taux de participation de 27,2 %. En tout, 5 bulletins de vote ont été rejetés.

Dans le district 3, Jean Perron a récolté 463 votes comparativement à 448 voix pour Sylvio Veilleux, pour une majorité de 15 votes. Pour ce secteur, 919 électeurs ont exprimé leur choix sur les 3 186 personnes habiletées à voter. En tout, 8 voix ont été rejetées. Le taux de participation est de 28,8 %.

Dans le district 4, trois personnes ont soumis leur candidature. Ainsi, Esther Fortin a recueilli 482 votes comparativement à 399 voix pour Miguel Pruneau et 166 votes pour Martin Dionne. Madame Fortin a donc obtenu une majorité de 83 voix. Sur ce territoire, 1 054 électeurs ont voté sur les 3 599 électeurs inscrits sur la liste électorale, pour un taux de participation de 29,9 %. En tout, 7 bulletins de vote ont été rejetés.

Lors du vote par anticipation du dimanche 29 octobre dernier, ce sont 711 électeurs qui avaient voté à Saint-Georges, soit 201 dans le district 2 (6,6 %), 243 dans le district 3 (7,6 %) et 267 dans le district 4 (7,4 %), pour un taux de participation de 7,2 %. Notons que ces résultats ne tenaient pas compte du vote itinérant ni du vote au bureau du Président des élections.



Rappelons que le maire de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin, ainsi que les conseillers des districts 1, 5, 6, 7 et 8, soit respectivement Serge Thomassin (sortant de ce poste), Manon Bougie (sortante de ce poste), Jean-Pierre Fortier (sortant de ce poste), Solange Thibodeau (sortante de ce poste) et Renaud Fortier (sortant de ce poste), avaient été élus sans opposition le mois dernier.