Un nouveau maire pour la municipalité de Lac-Etchemin

C'est Camil Turmel qui a été élu en tant que nouveau maire de Lac-Etchemin avec plus de 66 % des voix, alors que la municipalité a enregistré un taux de participation à la mairie de 56,4 % pour les élections municipales.

Sur les 3 937 citoyens qui résident dans la municipalité de Lac-Etchemin, ce sont 3 332 électeurs qui étaient inscrits sur la liste électorale pour les élections municipales 2017. Il y a eu un total de 1 853 votes valides et de 21 votes rejetés.

Camil Turmel a été élu avec 1 224 des votes, soit une majorité de 66,06 %, face à son opposant Harold Gagnon, le maire sortant de ce poste, qui a quant à lui récolté 629 votes, pour un total de 33,94 % des voix.

Précisons que M. Turmel avait été directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin jusqu'en 2008, année au cours de laquelle il avait annoncé son départ à la retraite après quelque 34 années de services, et qu'il avait ensuite occupé les fonctions de directeur général de la Commission scolaire des Appalaches de l'année scolaire 2009-2010 jusqu'au mois de janvier dernier.

En ce qui concerne l'élection des conseillers de Lac-Etchemin, cinq des six élus sont de nouveaux visages à la mairie de la municipalité.

Le poste de conseiller numéro un a été comblé par Guyda Deblois, qui a récolté 1 107 des votes, soit une majorité de 61,36 %. Ses opposants étaient Olivier Pouliot-Audet (412 votes, pour 22,84 %) et Paul Poulin, conseiller sortant de ce poste (285 votes, pour 15,80 %).

Au poste de conseiller numéro deux, c'est Patrick Lachance qui a obtenu le plus de votes, soit un total de 1 055, pour une majorité de 58,55 %. Serge Plante, conseiller sortant de ce poste, en a quant à lui obtenu 747 (41,45 %).

Le poste de conseiller numéro trois a été comblé par la conseillère sortant de ce poste, Judith Leblond, qui a obtenu 1 291 des votes, soit une majorité de 71,84 %. Son opposant Gilles Brousseau a obtenu 506 votes, soit 28,16 % des voix.

Pour le poste de conseiller numéro quatre, c'est Sébastien Ouellet qui l'a emporté avec un total de 978 votes, soit 54,21 % des voix. Ses opposants Ronald Veilleux et André Turmel, sortant ce ce poste, ont respectivement obtenu 438 (24,28 %) et 388 (21,51 %) votes.

Au poste de conseiller numéro cinq, les personnes candidates étaient Marie-Pierre Lamontagne et Jean-Guy Gosselin. Madame Lamontagne a obtenu la majorité avec 1 206 votes, soit un total de 67 % des voix, tandis que Monsieur Gosselin, conseiller sortant de ce poste, a récolté 594 votes, c'est-à-dire 33 % des voix.

Le poste de conseiller numéro six a finalement été comblé par Yannick Dion, candidat pour qui 949 personnes ont voté. Il a donc obtenu une majorité de 52,84 % des voix. Sylvain Drouin, conseiller sortant de ce poste, a quant à lui récolté un total de 847 votes (47,16 %).

Rappelons que ce sont dix maires et mairesses de la MRC des Etchemins sur un total de treize qui avaient été élus sans opposition le mois dernier.

Pour obtenir tous les résultats des élections de la MRC des Etchemins, que ce soit concernant les maires et mairesses ou encore les conseillers et conseillères, il est possible de consulter le site Web du Directeur général des élections du Québec.