Joey Cloutier accède au poste de maire à Saint-Zacharie

Il y a eu élection sur tous les postes à la mairie de Saint-Zacharie dans le cadre des élections municipales 2017. Parmi les quatre candidats qui ont posé leur candidature afin d'accéder au poste de maire de la municipalité, c'est Joey Cloutier qui a remporté ses élections cette année.

Ils étaient 20 candidats à se présenter pour six postes de conseillers et un poste de maire à Saint-Zacharie pour les élections municipales 2017.

Au poste de maire, Joey Cloutier a récolté 361 votes, soit une majorité de 37,64 % des voix. Ses trois opposants, soit Jean Paradis, maire sortant de ce poste, Jocelyn Faucher et Rémi Fortin, ont quant à eux obtenu respectivement 284 (29,61 %), 265 (27,63 %) et 49 (5,11 %) votes.



Un taux de participation de 65,8 % a été enregistré dans cette municipalité. Sur une population de 1 644 habitants, 1 463 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale de Saint-Zacharie. De ce nombre, 1 002 personnes ont voté, pour un total de 959 votes valides et de 3 votes rejetés.

Rappelons que ce sont dix maires et mairesses de la MRC des Etchemins sur un total de treize qui avaient été élus sans opposition le mois dernier.

Pour obtenir tous les résultats des élections de la MRC des Etchemins, que ce soit concernant les maires et mairesses ou encore les conseillers et conseillères, il est possible de consulter le site Web du Directeur général des élections du Québec.