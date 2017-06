Jean-François Roy déclaré coupable de meurtre au premier degré

Le jury en est venu à la conclusion que Jean-François Roy est coupable de meurtre au premier degré après quatre jours de délibération.

Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans à compter de son incarcération le 9 novembre 2014. De plus, un échantillon d'ADN sera prélevé et il lui sera interdit de posséder une arme pour les dix années suivantes. « C’est un crime gratuit, un crime qui va rester dur à expliquer », a commenté le juge Louis Dionne après avoir prononcé la sentence.

Roy n'a pas démontré aucune émotion lors de l'annonce. Demeurant impassible, il n'a pas voulu émettre de commentaire lors que le magistrat lui en a donné l'occasion.

À sa sortie de la salle, le fils d’Hygin Veilleux, Serge Veilleux, a répondu aux questions des médias. Celui-ci s’est dit soulagé de la peine imposée à Roy. « Ça ne le [M. Veilleux] ramènera pas sur Terre, mais lui [Jean-François Roy] va avoir le temps de réfléchir à ce qu’il a fait », a-t-il d’abord mentionné, avouant que la condamnation contribue à faire son deuil.

Lorsque questionné à savoir s’il avait confiance que le jury allait opter pour la peine la plus lourde, M. Veilleux a avoué avoir eu certains doutes. « Quand on nous a appelés pour nous dire que le jury voulait revoir les témoignages des deux psychiatres, on a pensé que les jurés allaient pencher du côté de la santé mentale, a-t-il affirmé. On peut maintenant tourner la page et lui, il a eu sa justice. »

Après le décès de son père, Serge Veilleux a décidé de prendre sa relève derrière le volant d’un taxi, conservant le numéro 27. Celui qui a été camionneur pendant 22 ans veut ainsi préserver la mémoire d’Hygin Veilleux en rendant service à la population en tant que chauffeur de taxi.

Pour sa part, la Défense n’a pas voulu commenter le verdict. Rappelons qu’elle pourrait porter la cause en appel.

À lire également :

Procès pour meurtre de Jean-François Roy : le jury sélectionné

Poursuite du procès de Jean-François Roy, meurtrier du chauffeur de taxi de 73 ans

Jean-François Roy détaille le fil des événements menant à la mort d'Hygin Veilleux

Procès de Jean-François Roy : la couronne termine la présentation de sa preuve

PROCÈS DE J.-Fr. ROY JOUR 5 | Le suspect « donnerait sa vie » contre celle de la victime

JOUR 6 DU PROCÈS DE J-F ROY | La psychiatre de la Défense se prononce