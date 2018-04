Environnement Canada prévoit une tempête hivernale dimanche et lundi dans la région

MISE À JOUR 12 AVRIL 2018, 11 H 35 | Environnement Canada a mis à jour son avertissement à 11 h 35 plus tôt aujourd'hui, en précisant qu'il y aura des périodes de pluie ou de neige jusqu'à samedi en Beauce et dans les Etchemins, suivies d'une tempête hivernale dimanche et lundi prochains.

« Une première perturbation apportera un peu de pluie ou de neige sur le sud-ouest et le centre de la province plus tard aujourd'hui, jeudi le 12 avril, et la nuit prochaine », précise Environnement Canada.

L'agence gouvernementale a également ajouté qu'une autre bande de précipitations mixtes affectera ces mêmes secteurs en fin de journée vendredi ainsi que samedi, mais ne laissera que de faibles accumulations.

Environnement Canada a publié une alerte ce matin, jeudi le 12 avril, à 5 h 42, expliquant qu'un bulletin météorologique spécial était actuellement en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin. Selon l'agence gouvernementale, une tempête hivernale « en bonne et due forme » devrait sévir sur ces régions dimanche et lundi, les 15 et 16 avril prochains.

À lire également :

Selon Environnement Canada, une dépression en provenance du Midwest américain apportera un cocktail de précipitations hivernales sur plusieurs régions du Québec lors du dimanche 15 avril.

« De la neige se changeant en pluie verglaçante serait un scénario probable pour le Grand Montréal, l'Outaouais et l'Estrie. Les régions plus au nord pourraient recevoir des accumulations significatives de neige », est-il possible de lire sur le site Internet de l'agence gouvernementale.

Environnement Canada informe que la tempête se poursuivra ensuite lundi, alors que la bande de neige forte et de pluie verglaçante se propagera vers le nord-est du Québec.



La trajectoire du système est encore imprécise, donc il existe beaucoup d'incertitude quant aux types et aux quantités de précipitations pour le moment.

L'agence gouvernementale invite donc les citoyens des secteurs qui seront touchés par cette tempête à venir à surveiller son site Web afin d'obtenir plus de détails sur la trajectoire de celle-ci au cours des prochains jours.