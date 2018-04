Une tempête printanière touchera la Beauce et les Etchemins : de la pluie à prévoir

Un bulletin météorologique spécial est présentement en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Etchemin. L'avis a été émis par Environnement Canada à 4 h 18 ce matin, lundi le 2 avril. Selon l'agence gouvernementale, une tempête printanière touchera le Québec dans les prochains jours.

Environnement Canada explique dans l'alerte météo qu'elle a émis plus tôt aujourd'hui, qu'un important système météorologique est actuellement en formation sur le centre des États-Unis. Ce dernier se déplacera vers les Grands Lacs lors du mardi 3 avril, et passera sur la province mercredi le 4 avril prochain.

« Ce système apportera d'importantes quantités de neige à partir de mardi après-midi ou de mardi soir pour les régions au nord de la vallée du Saint-Laurent. Sur le sud, [notamment en Beauce et dans les Etchemins], les précipitations seront surtout sous forme de pluie », est-il possible de lire sur le site Web de l'agence gouvernementale.

Précisons qu'il existe également, selon Environnement Canada, un potentiel de pluie verglaçante dans la transition neige-pluie tout près du fleuve Saint-Laurent dans la nuit de mardi à mercredi.

L'agence gouvernementale tient toutefois à préciser qu'il existe de l'incertitude quant à la trajectoire de la dépression, qui aura des répercussions sur les quantités de neige ou de pluie à recevoir sur les différentes régions.

Environnement Canada recommande donc aux citoyens des secteurs mentionnés ci-haut de continuer à surveiller les alertes et les prévisions qu'elle émettra au cours des prochains jours en visitant son site Internet.

Prévisions pour la région

Environnement Canada précise sur son site Web qu'il aura aujourd'hui, lundi le 2 avril, une alternance de soleil et de nuages en Beauce et dans les Etchemins, avec 40 % de probabilité d'averses de neige. Des vents venant d'ouest à 20 km/h accompagneront le tout en mi-journée, avec un maximum plus 1 degrés Celcius au thermomètre.

Ce soir et cette nuit, quelques nuages sont prévus, avec un ennuagement au cours de la nuit et un minimum de moins 4 degrés.

Pour mardi le 3 avril prochain, l'agence gouvernementale prévoit une journée nuageuse avec 40 % de probabilité d'averses de pluie ou de neige fondante en après-midi et un maximum de plus 4 degrés Celcius.

Dans la nuit de mardi à mercredi, de la neige est prévue avec un minimum de zéro degrés. En ce qui concerne le mercredi 4 avril, Environnement Canada prévoit de la neige ou de la pluie avec un maximum de moins 9 degrés Celcius. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de la pluie intermittente ou de la neige sont prévues, avec un minimum de moins 10.