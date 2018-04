Des quantités de pluie importantes prévues pour la Beauce et les Etchemins

Les prévisions publiées par Environnement Canada hier matin, lundi le 2 avril, se sont précisées aujourd'hui. L'agence gouvernementale a émis un avertissement de pluie ce matin, à 4 h 51, qui est en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Etchemin. De la pluie parfois forte est prévue pour ces secteurs.

Environnement Canada prévoit de 25 à 35 millimètres de pluie sur les régions mentionnées ci-haut à partir de ce soir, mardi le 3 avril, jusqu'à mercredi soir, le 4 avril prochain.

« Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres », explique l'agence gouvernementale sur son site Web.

Précisons qu'un avertissement de pluie est émis lorsque l'on prévoit des quantités de pluie importantes. Environnement Canada invite les citoyens à continuer de surveiller les alertes et les prévisions qui sont émises sur son site Internet.

Concrètement, en Beauce et dans les Etchemins

Aujourd'hui, mardi le 3 avril, est prévu du temps généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averses de neige ce matin, puis 30 % de probabilité d'averses de pluie cet après-midi. Un maximum de plus 5 degrés Celcius est prévu au thermomètre, selon Environnement Canada.



L'agence gouvernementale prévoit également que, ce soir et cette nuit, le temps sera nuageux. Il y aura de la neige débutant ce soir et un risque de pluie verglaçante en fin de nuit. Une accumulation de neige de 10 centimètres est prévue dans la nuit de mardi à mercredi. Des vents d'est de 20 km/h souffleront avec des rafales allant jusqu'à 40 km/h au cours de la nuit. La température sera d'un minimum de moins 1 degrés.

Mercredi, le 4 avril prochain, Environnement Canada prévoit de la pluie ainsi qu'un risque de pluie verglaçante le matin. La hauteur de pluie prévue est de 15 à 25 millimètres. Un maximum de plus 4 degrés est prévu.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, il y aura de la pluie intermittente ou de la neige et ce sera venteux, avec un minimum de moins 9 degrés.