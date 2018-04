Averses de pluie dans la région : attention à la crue des eaux

Environnement Canada prévoit de 25 à 35 millimètres de pluie pour la Beauce et les Etchemins à partir de ce soir, mardi le 3 avril, jusqu'à mercredi soir, le 4 avril prochain. Des inondations seront possibles par endroits dans les basses terres lors des prochaines 24 heures. EnBeauce.com rappelle donc aujourd'hui à ses lecteurs quelques conseils en vue de l'éventuelle crue printanière.

La Ville de Saint-Georges a notamment, mercredi le 28 février dernier, publié un avis public sur son site Web concernant les inondations printanières et s'adressant à tous les propriétaires et locataires occupants de Saint-Georges.

Dans le cadre du Programme de sécurité civile et de mesures d’urgence, Saint-Georges a tenu à aviser tous les propriétaires et les locataires situés dans la zone inondable le long de la 1re Avenue et de l’avenue Chaudière de vider le sous-sol qu'ils occupent de son contenu.

« Advenant le cas où il y aurait inondation des sous-sols et que le contenu n’aurait pas été retiré, aucune réclamation ne pourra être faite à l’égard dudit contenu », est-il entre autres possible de lire sur cet avis.

La Ville de Saint-Georges a également mentionné que l'avis fait partie du plan des mesures d’urgence de Ville de Saint-Georges comme phase de pré-alerte à l’inondation, et que les recommandations étaient effectives immédiatement, donc à partir du mois de mars 2018.

Liste de ressources en vue d'une crue des eaux

Voici une liste non exhaustive des ressources disponibles dans certaines municipalités de la Beauce souvent touchées par les inondations, notamment des procédures à suivre en cas de crue des eaux ainsi que des numéros à contacter en cas de besoin :

Pour obtenir des informations quant aux inondations, il suffit de communiquer avec le Bureau de la sécurité civile au Service de la sécurité incendie de Saint-Georges, en composant le 418-228-5786.

À Beauceville, les citoyens peuvent contacter la municipalité au 418-774-9137 s'ils ont des interrogations concernant la crue printanière.

Les résidents de Saint-Joseph-de-Beauce peuvent téléphoner au 418-397-4358 ou encore s'informer par le biais de la page Facebook du Service de sécurité incendie de la municipalité en lien avec les inondations.

Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables

Pour contacter la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables, il suffit de téléphoner au 418-397-4772.

Pour en savoir plus sur la crue des eaux à Sainte-Marie, les citoyens sont invités à contacter les Mesures d’urgence de la municipalité au 418-387-6066.

Niveau de la rivière Chaudière



Rappelons que pour connaître le niveau de la rivière Chaudière en temps réel, il suffit de visiter le site Web du Comité de bassin de la rivière Chaudière dans la section « Système de surveillance de la rivière Chaudière ».

De cette façon, les citoyens peuvent se tenir informés lorsque le cours d'eau près de leur résidence a atteint le seuil de surveillance, ou encore est en état d'inondation mineure, moyenne ou majeure.

Notons qu'au moment d'écrire ces lignes, la rivière Chaudière n'a atteint le seuil de surveillance à aucun endroit en Beauce.