Une centaine de personnes bravent le froid pour s'initier au fatbike à Saint-Joseph

Une centaine de personnes ont bravé le froid pour participer à une activité d’initiation au fatbike et à la trottinette des neiges samedi après-midi à Saint-Joseph.

Des pistes ont été aménagées dans le secteur du presbytère pour essayer ces sports relativement récents. « Notre objectif était de rendre accessibles le fatbike et la trottinette des neiges. Par le fait même, nous voulons trouver un nouvel avenir pour le presbytère », a mentionné l’organisateur, Mario Roy.

Celui-ci est toutefois conscient que la température en a arrêté plusieurs. « Le froid est mordant aujourd’hui. C’est sûr qu’on aurait aimé un temps plus clément, mais on se reprendra l’année prochaine », a-t-il ajouté.

Les participants pouvaient également se réunir dans le presbytère ou du café, du chocolat chaud ainsi que des collations les attendaient. De plus, du maquillage et des tatouages étaient offerts aux enfants. « On a tout ce qu’il faut pour réchauffer les jeunes comme les moins jeunes. C’est une activité familiale, festive et amicale », a conclu M. Roy.