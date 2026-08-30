Saint-Georges héberge le Monument de la Flamme éternelle de la Paix

Plus de 250 personnes ont assisté, samedi à Saint-Georges, au dévoilement du Monument de la Flamme éternelle de la Paix, une sculpture unique au monde symbolisant l'unité, la fraternité et plus d'un siècle d'engagement humanitaire des Clubs Lions International.

« Laissons à l'humanité de suivre la voie qu'elle est supposée emprunter, celle de la paix, a déclaré en anglais au parterre de dignitaires le président international de l'organisation, l'Américain Mark S. Lyon. Continuons de penser de cette manière dans l'avenir. Continuons à supporter cette organisation (Clubs Lions International) et toutes celles dans le monde qui font la promotion de la paix. Je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui pour cet événement, comme je sais que vous l'êtes aussi. »

Installée à l'angle de la 114e rue et du boulevard Lacroix, la sculpture en acier forme un cercle d'un diamètre d'environ quatre mètres. La structure supporte en son centre un globe terrestre d'où émanent des faisceaux lumineux, lesquels convergent vers la flamme éternelle qui s'élève au sommet du monument.

« La Terre représente ici notre humanité commune. La flamme éternelle de la paix au sommet est symboliquement nourrie par chaque geste de service », a expliqué Antoine S. Nahas, idéateur, concepteur et développeur du projet. Chaque fois qu'un Lion tend la main, cette flamme grandit. Chaque fois que nous choisissons de rassembler plutôt que de diviser, cette flamme grandit. Et chaque fois que nous choisissons le dialogue, la compréhension et la solidarité, cette flamme grandit » a expliqué celui qui a été président du conseil des Gouverneurs des Clubs Lions pour le Québec en 2021-2022.

La plaque commémorative qui accompagne la sculpture, laquelle est «un héritage du Québec offert à l'humanité» rappelle que «la paix ne s'impose pas, elle se construit dans le respect, le dialogue et le service désintéressé».

Des millions de services rendus depuis la fondation du mouvement du Lions Clubs International en 1917, dont la mission est de «donner aux bénévoles, aux clubs et à leurs partenaires les moyens d'agir pour la santé et le bien-être, de renforcer les liens au sein des collectivités et d'apporter un soutien à ceux qui en ont besoin dans le monde entier».

À son tour de parole, l'actuel président du conseil des Gouverneurs des Clubs Lions pour le Québec, André Aubé, a dit que «si j'avais un seul message à transmettre aux citoyens qui sont venus voir cette flamme (je leur dirais) "Ne regardez pas seulement la flamme, regardez ce qu'elle représente". La paix commence avec de petites choses. Un geste d'entraide, un geste de respect, une personne qui écoute, une famille qu'on soutient, un voisin qu'on aide, une communauté qui décide de travailler ensemble.»

Quant au président du Club Lions de Saint-Georges (qui a démarré voilà plus de 60 ans), Jonathan Lessard, « c'est avec une immense fierté et profonde reconnaissance que nous inaugurons aujourd'hui la flamme éternelle de la paix. Puisse-t-elle briller longtemps et inspirer tous ceux qui croiseront sa lumière », a-t-il fait savoir. Il a tenu à remercier spécifiquement le Lion Claude Gilbert «qui est une des raisons principales pour laquelle la flamme est ici aujourd'hui. Derrière cette œuvre se trouvent des années d'engagement, de vision, de collaboration et de dévouement.»

Au nombre des autres dignitaires qui ont pris la parole, on retrouvait la mairesse de Saint-Georges. Manon Bougie («On lui [le monument] a trouvé une place de choix et magnifique dans notre ville»), le député fédéral de Beauce, Jason Groleau ( «La paix n'est malheureusement jamais acquise. Elle se construit, elle se protège et elle se transmet»), et le député-ministre de Beauce-Sud, Samuel Poulin (« Ce monument est un legs important qui sera à Saint-Georges pour la vie, et qui nous rappelle que nous sommes d'abord citoyens du monde»).

Ces deux derniers ont reçu des posters de la paix des mains du président international des Clubs Lions, Mark S. Lyon. À son tour, M. Lyon a été consacré Ambassadeur de la paix par le président canadien de la Fédération de la paix universelle, Dr Franco Famularo, qui lui a remis en mains propres un certificat à cet effet.

La cérémonie de dévoilement a été suivie d'une réception au centre des congrès Le Georgesville. Signalons qu'environ une quarantaine de clubs Lions étaient représentés lors de cet événement.