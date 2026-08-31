Jusqu'au 12 octobre
La Fondation RONA collecte des fonds pour deux organismes d'ici
La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de RONA inc., lance aujourd’hui la campagne Bien chez soi, et ce, pour une quatrième année consécutive.
Cette initiative mobilisera les équipes du réseau RONA pour recueillir des fonds au bénéfice de près de 150 organismes à but non lucratif (OBNL) partout au pays.
En Beauce, deux organismes sont soutenus par cette initiative: l'Association d'entraide communautaire La Fontaine, à Sainte-Marie, ainsi que le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles de Beauce-Sartigan, à Saint-Georges.
Ainsi, dès aujourd'hui et jusqu'au 12 octobre prochain, une collecte de fonds se déroulera dans tous les magasins de la compagnie. Les sommes recueillies permettront de soutenir des organismes qui viennent en aide aux victimes de violence conjugale, aux familles à faible revenu ainsi qu’aux personnes ayant des besoins particuliers ou vivant avec des enjeux de santé mentale. Depuis son lancement en 2023, la campagne Bien chez soi a permis de remettre près de 2 M $ à des centaines d’OBNL partout au Canada.
« Bien chez soi est bien plus qu’une campagne de collecte de fonds. C’est une mobilisation qui permet à nos équipes, partout au pays, de soutenir des causes qu’elles choisissent et qui touchent directement leur communauté. Ceci donne un sens particulier à chaque don et contribue à avoir un impact local concret, là où ça compte vraiment », a souligné Catherine Laporte, présidente du conseil d’administration de la Fondation RONA et cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA inc.
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