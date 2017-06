Le 24DH Cliche Auto Ford permet d'amasser 68 000 $ pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin

La 4e édition du 24DH Cliche Auto Ford, qui s'est déroulée les 22 et 23 avril derniers au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges, a permis d'amasser un montant de 68 000 $ pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

À lire également :

« Nous sommes très heureux du résultat que nous avons obtenu », explique l'un des membres du comité organisateur de l'événement, Carl Breton. « Nous tenons à remercier sincèrement tous les fiers partenaires, les joueurs et les bénévoles qui se sont dévoués pour la cause et qui ont participé à l’événement. Grâce à vous et à votre soutien, la 4e édition a été un réel succès », ajoute-t-il.

Ce don servira à l’achat d’un moniteur défibrillateur de transport et d’un bâton laryngoscope pour l’urgence, ainsi que d’un électroencéphalographe et d’équipements médicaux pédiatriques requis à même le projet de regroupement de l’unité mère-enfant et de la pédiatrie de l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

L’électroencéphalographe permet de diagnostiquer et de suivre les jeunes épileptiques. L’activité cérébrale est étudiée par des signaux neuronaux recueillis par des électrodes placées sur le cuir chevelu et le visage, ce qui peut aussi servir à identifier des retards mentaux et des troubles de langage.

Pour sa part, le moniteur défibrillateur de transport est utilisé en situation d’urgence lorsque les patients de tous âges sont transférés d’un hôpital à un autre. En plus d’assurer un suivi continu des signes vitaux du malade, cet appareil sert en cas de trouble du rythme ou d’arrêt cardiaque, puisqu’il est muni d’un défibrillateur.

« Pour nous, il est primordial de faire une différence dans le quotidien des familles de la Beauce-Etchemin en leur assurant des soins et services de proximité grâce à des équipements médicaux pédiatriques de haute technologie », a spécifié l'un des membres du comité organisateur du 24DH, François Dupuis.

Rappelons que l’événement s’était déroulé en deux temps en avril dernier. Il y avait d'abord eu la partie de 24 heures de hockey au Centre sportif Lacroix Dutil, puis le souper-bénéfice pour l'événement qui s'était déroulé au Théâtre Place de l’Église de Saint-Georges Ouest.