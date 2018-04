Une somme de 1  229  365 $ a été octroyée pour la région de la Chaudière-Appalaches

La députée de Bellechasse, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, a annoncé au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, qu’une somme de 1 229 365 $ avait été octroyée pour la région de la Chaudière-Appalaches dans le cadre du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier.

Ainsi, huit municipalités régionales de comté (MRC) et la Ville de Lévis se partageront les sommes afin d’accroître la protection offerte aux citoyens dans les secteurs non accessibles par le réseau routier au Québec en améliorant la préparation des intervenants de même que la coordination des interventions d’urgence.

« Le territoire du Québec est vaste, et nous voulons assurer la sécurité des citoyens, peu importe où ils se trouvent. La bonification financière de ce programme viendra appuyer les milieux, notamment dans l’achat de matériel et d’équipements ainsi que dans l’organisation de leur travail, leur permettant ainsi d’intervenir plus efficacement », a déclaré le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.

Le programme prévoit le versement d’une aide financière en trois volets aux organisations admissibles afin, d’une part, de les aider à concrétiser leurs démarches d’organisation des services d’urgence hors du réseau routier et, d’autre part, d’assurer la disponibilité des équipements de sauvetage nécessaires aux interventions d’urgence sur leur territoire.

« En cas d’accident, le pronostic de survie d’une personne blessée ou malade dépend de la rapidité et de l’efficacité de l’intervention des services d’urgence. Le soutien financier accordé aujourd’hui permettra ainsi d’appuyer les MRC et la Ville de Lévis dans leurs interventions », a notifié la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.