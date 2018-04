Le CISSS de Chaudière-Appalaches remporte son pari

Les journées emplois du CISSS de Chaudière-Appalaches se sont déroulées les 7 et 14 avril à Montmagny, Thetford Mines, Saint-Georges et Lévis, et ont obtenu un grand succès. Plus de 600 visiteurs ont été accueillis lors de ces quatre journées et 502 entrevues éclairs d’embauches ont été réalisées sur place.

L’organisation de ces journées emplois s’ajoute aux efforts de recrutement réguliers réalisés par le CISSS de Chaudière-Appalaches pour faire face aux défis de la main-d’œuvre.

« Nous avons fait le pari, dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, que le fait de se rapprocher des chercheurs d’emploi et de leur rendre le processus de sélection plus facile, serait une stratégie gagnante pour combler nos emplois disponibles. Notre formule a été visiblement la bonne, les taux de participation en témoignent. Nous en sommes très heureux », a souligné le président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, Daniel Paré.

Pour les chercheurs d’emploi qui auraient manqué les quatre événements, il est possible de consulter en tout temps le site Internet monemploiensanté.ca