La journée de recrutement pour les emplois étudiants a attiré de nombreux jeunes à St-Georges

Ce samedi 17 (mars) s’est tenue la première édition de la journée spéciale de recrutement pour les emplois étudiants. Si le succès était au rendez-vous, c’est grâce à une soixantaine de jeunes qui ont profité de cette journée pour postuler sur un ou divers emplois.

Cette nouvelle formule leur a permis de remettre leurs candidatures, passer une entrevue et cibler leurs intérêts pour les postes disponibles en 60 minutes. Ceux-ci ont obtenu une réponse à leur offre de services dans les 72 heures suivantes.

De plus, avec la mobilisation du personnel du Service des loisirs et de la culture et du Service des ressources humaines, cette journée a réduit considérablement le temps de traitement des mises en candidatures, a permis d’optimiser la gestion de recrutement en plus de s’adapter aux besoins des jeunes.

Même si l’activité demande une grande logistique, elle permet de gagner beaucoup de temps tant pour l’employeur que pour les postulants.

Cette formule gagnante reviendra l’année prochaine.