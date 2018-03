En avril, deux journées emplois seront consacrées à la santé et aux services sociaux

Afin de combler les emplois disponibles dans les installations du territoire, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches tiendra deux journées emplois. L'une se déroulera le samedi 7 avril de 10 h à 15 h à l'hôpital de Montmagny et l'hôpital de Thetford Mines. La journée suivante interviendra le samedi 14 avril de 10 h à 15 h, à l'hôtel-Dieu de Lévis et celui de Saint-Georges.

Pour le chercheur d’emploi, il sera possible de passer une entrevue de sélection sur place. Des kiosques d’information permettront aux participants de rencontrer des gestionnaires des différentes directions qui leur expliqueront les contextes dans lesquels ils pourraient exercer leur métier au sein de l’organisation de santé et de services sociaux, qui compte une centaine d’installations sur le territoire.

« Par cet événement, nous voulons vraiment faciliter l’accès à nos emplois disponibles et rendre la démarche du chercheur d’emplois plus simple dans un cadre plus humain, comparativement à un premier contact avec notre organisation par un site Internet de gestion des CV », a mentionné la directrice intérimaire des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques et de l’enseignement, Cindy Gendron.

Ces journées emplois s’ajoutent aux efforts de recrutement réguliers pour faire face aux défis de la main-d’œuvre.

Bien que les journées emplois se tiennent dans les quatre hôpitaux du territoire, les emplois offerts se déploient aussi en CHSLD, CLSC, centres spécialisés en déficience physique, intellectuelle ou auprès de la clientèle jeunesse. Nous engageons en informatique, administration, services alimentaires, entretien ménager, éducation spécialisée, soins infirmiers et des préposés aux bénéficiaires.