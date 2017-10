Près de 15 000 $ amassés pour le rêve olympique d'Éliot Grondin

La première édition de l'événement « 24h Spinning RBC Banque Royale » au profit de la saison 2017-2018 du planchiste mariverain Éliot Grondin, qui avait lieu chez Profil Action Santé, à Sainte-Marie, de samedi à dimanche derniers, a permis d'amasser 12 787 $ en vue du rêve olympique du jeune beauceron.

« L’événement a été une réussite sur toute la ligne », a commenté la mère du planchiste, Mélanie Turcotte. « Le plaisir était aux premières loges. Nous avions des animateurs de feu 24 heures sur 24 qui ont su donner le goût du spinning aux participants, même aux enfants », a-t-elle ajouté. Petits et grands ont donc pu y trouver leur compte.

La double médaillée olympique en snowboardcross, cinq fois détentrice du Globe de cristal et inspiration d'Éliot Grondin, Dominique Maltais, était sur place samedi après-midi afin de donner le ton à l'entraînement de spinning. « Il y a des participants qui ont pédalé cinq heures de suite pour Éliot », a expliqué Mélanie Turcotte. « D’autres en étaient à leur première expérience et ils ont adoré. Je crois que le spinning va prendre de l’ampleur à Sainte-Marie suite à cet événement », a-t-elle renchéri.

Éliot Grondin a quand à lui pédalé durant une dizaine d’heures en alternance et n’a dormi que pendant deux ou trois heures au total. « Il est très content du déroulement de l’événement et a eu beaucoup de plaisir avec les participants », a mentionné la mère de l'athlète de Sainte-Marie. « Il se sent privilégié d’avoir autant d’appui », a-t-elle conclu.

Tirage d'une oeuvre d'art

Durant l’événement avait également lieu le dévoilement de la toile « L’Objectif », réalisée par MA artiste peintre (Marie-Ève Landry), qui a été conçue afin d’amasser de l’argent pour le planchiste beauceron. La toile a pris forme à partir d'une photo prise par Francine Huppé.



Pour ceux et celles qui aimeraient voir l'oeuvre d'art de plus près, celle-ci est présentement exposée au restaurant L’infusion de Sainte-Marie.



Des billets de participation pour le tirage de cette oeuvre sont actuellement en vente au coût de 10 $, en ligne. Le tirage aura lieu lors du jeudi 21 décembre prochain.

Précisons que l'événement sportif, qui a pris fin hier midi, le dimanche 15 octobre, a permis d'amasser 12 787 $ pendant son déroulement. Afin d'atteindre l'objectif initialement fixé à 15 000 $, les gens peuvent continuer de faire des dons en ligne par le biais du site Web www.eliotgrondin.com. Ce matin, le lundi 16 octobre, le montant s’élève maintenant à 14 047 $.