Éliot Grondin compétitionnera en France, en Italie et en Autriche

Éliot Grondin, athlète mariverain en snowboard cross, se trouve présentement à Pyhä en Finlande depuis la mi-novembre. Il participe là-bas à un camp d'entraînement et se prépare en vue de quatre épreuves auxquelles il prendra part au mois de décembre 2017.

À lire également :

Le sportif de Sainte-Marie a participé hier, dimanche le 26 novembre, à une course chronométrée entre les Canadiens qui sont actuellement en Finlande avec lui. Cette compétition avait pour objectif de déterminer qui d'entre eux pourraient se rendre part au bloc B des épreuves de Coupe du monde en snowboard cross.

Chez les hommes, deux places étaient disponibles. Éliot Grndin a fait le meilleur temps, et son cooéquipier de l’équipe Excellence snowboard, Danny Bourgeois, a aussi réussi àa se qualifier. Leur entraîneur, Nicolas Desmarais, s'est dit confiant pour la suite des choses suite à l'obtention de ces résultats.

« La carrière d'Éliot en snowboard cross ne fait que commencer et ça commence en force. Plaisir, passion, rigueur et détermination sont au cœur de sa réussite ! », de commenter la mère du planchiste, Mélanie Turcotte.

Les différentes épreuves de Coupe du monde auxquelles prendra part l'athète beauceron auront lieu le mois prochain. Le circuit débutera à Valthorens en France lors des 12 et 13 décembre, se poursuivra à Montafon en Autriche du 15 au 17 décembre (course en équipes), et prendra fin les 21 et 22 décembre à Cervinia en Italie.

Éliot Grondin participera également à une course junior de la Fédération internationale de Ski à Pitzal en Autriche lors des 2 et 3 décembre prochains.

Rappelons qu'avant de s'envoler pour la Finlande, le le Beauceron a participé à un camp d'entraînement à Ushuaïa et à des compétitions à San Carlos de Bariloche, en Argentine, pendant les mois d'août et de septembre derniers.