Un joueur des Condors du CBA intégrera les rangs du Rouge et Or de l'UL

Le joueur demi défensif des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Murura Amani Malinda, poursuivra sa carrière de football avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Il a pris sa décision lors du lundi 4 décembre dernier, après avoir effectué une visite au quartier général de cette équipe.

Celui qui excelle sur les retours de bottés a été receveur de passes à sa saison recrue chez les Condors. Son déplacement vers l’unité défensive lui a permis d’être élu sur l’équipe d’étoiles de la Division 2 en 2016 et en 2017.

En carrière avec les Condors, l’ancien des Patriotes du Phare de Sherbrooke a amassé 1 328 verges de gains sur les retours de bottés et a marqué deux touchés. Il a également participé à 60 plaqués, en plus d’intercepter deux passes et d'ajouter 242 verges de gains offensifs au sol et par la passe.

« Je souhaite entrer en éducation physique ou en intervention sportive à l'Université Laval. J’ai beaucoup apprécié ma visite des installations. L’encadrement académique dont je pourrai bénéficier a beaucoup pesé dans ma décision », a expliqué le joueur des Condors.

Le responsable des unités spéciales du Rouge et Or, Mathieu Bertrand, a indiqué au joueur évoluant actuellement à Saint-Georges qu’il aurait la chance de lutter en vue d’occuper un poste de retourneur de bottés avec l’équipe. Le coordonnateur de la défensive, Marc Fortier, lui a aussi parlé du rôle qu’il pourrait avoir en défensive.

Murura Amani Malinda rejoindra deux anciens Condors avec le Rouge et Or à l'automne prochain, soit le receveur de passes Christian Dallaire ainsi que le joueur de ligne offensive Andy Genois.

Rappelons que Malinda, qui a porté les couleurs des Condors durant trois ans, avait aussi visité les installations des Stingers de l'Université Concordia avant se prendre sa décision finale.