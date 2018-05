Douze heures de jeu pour deux équipes féminines à la 5e édition du 24DH

La 5e édition du 24DH Saint-Georges Ford aura lieu lors des 11, 12 et 13 mai prochains, au Centre sportif Lacroix-Dutil, à Saint-Georges. Pour l'édition 2018 de cet événement, ce sont 96 joueurs et joueuses de hockey qui disputeront deux parties d'une durée totale de 36 heures, afin d'amasser des fonds pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Les 12 premières heures de jeu seront partagées entre deux équipes féminines, une nouveauté cette année, et les 24 heures suivantes seront disputées selon le concept initial dans lequel 50 joueurs, séparés en deux équipes, s'affronteront.

Les 24 heures de hockey masculin débuteront samedi le 12 mai, dès 10 h. Les équipes féminines joueront quant à elles de 19 h vendredi soir le 11 mai à 7 h samedi matin le 12 mai. Notons que les deux équipes, tant féminines que masculines, seront nommées selon les entreprises Hockey Zone JPL et Pièces d'auto Fernand Bégin.

L'argent amassé dans le cadre de cette activité-bénéfice servira à financer l'achat d'un module de télémétrie de surveillance sans fil, qui sert à faire le suivi cardiaque des bébés pendant le travail de la maman, avant son accouchement, ainsi que l'achat d'un bladder scan, qui sert à mesurer le liquide dans la vessie de la maman. Ces équipements médicaux sont requis à l'Hôpital de Saint-Georges du Centre de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Précisons que la population est invitée à assister à ces matchs gratuitement. Les contributions volontaires seront acceptées sur place.

Pour contribuer à la cause

Les gens qui souhaitent soutenir à cause peuvent visiter le site Web de la Fondation Santé Beauce-Etchemin afin de faire un don en ligne. Les dons monétaires seront également récoltés au Centre sportif Lacroix-Dutil lors de l'événement.

Un souper-bénéfice, dont les billets seront mis en vente prochainement, est aussi prévu lors du samedi 9 juin prochain, à la salle paroissiale de Saint-Georges, secteur Ouest. Les résultats du match et le montant total amassé pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin y seront alors dévoilés.

Des items promotionnels tels que des T-Shirts et des casquettes à l'effigie de la 5e édition du 24DH Saint-Georges Ford seront également en vente auprès des membres du comité organisateur de l'événement. Il est possible de s'en procurer en les contactant personnellement, ou encore en visitant la page Facebook du 24DH.

À la recherche de bénévoles

Ceux et celles qui voudraient s'impliquer bénévolement lors de l'événement pour être notamment arbitres ou chronométreurs, surtout la nuit, entre 2 h et 6 h, ou encore être à l'accueil et s'occuper du service de repas peuvent contacter Émilie Pépin au 418-228-2031, poste 37936, ou encore par courriel à l'adresse emilie.pepin.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca.

Rappelons que la quatrième édition du 24DH Cliche Auto Ford, qui s'est déroulée les 22 et 23 avril 2017 au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges, a permis d'amasser un montant de 68 000 $. La rencontre de l'an dernier s’est conclue par un pointage de 119 à 104 en faveur de l’équipe Hockey Zone JPL.

Ce montant a permis l’achat d’un microscope et d’un appareil à pression négative à l’unité mère-enfant, ainsi que d’un moniteur de transport, de deux balances pédiatriques, d'un bâton vidéo laryngoscope, et d'un électro-encéphalographe à l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges.