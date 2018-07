Plus de 5000 $ remis en bourses au Gala Méritas du CFP Pozer

Le 25 mai 2018, le Centre de formation professionnelle Pozer a célébré la 12e édition de son Gala Méritas, sous la présidence d’honneur de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce et de son représentant, M. Pierre Godbout.

Comme plusieurs autres partenaires, la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce s’est associée au CFP Pozer afin de souligner le professionnalisme, l’effort, la motivation et l’implication des élèves, à la fois des secteurs de la santé, de la charpenterie-menuiserie, de l’esthétique, de la coiffure et du commerce.

L’événement a eu lieu au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem, à compter de 17 h 30, sous le thème « La fête foraine ». Plus de 380 personnes étaient présentes : élèves, famille, équipe du CFP Pozer, membres de la CSBE et représentants des divers partenaires (CSD Construction, FTQ-Construction, Syndicat Québécois Construction (SQC), Financière Sun Life, Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, Groupe RCM, Le Manoir du Quartier, Blanchette Vachon et la Corporation Mobilis).

À cette occasion, des prix ont été décernés aux élèves qui se sont distingués tout au long de leur formation. Un montant de plus de 5 000 $ a été remis en bourses par différents partenaires.

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (CSQ), en partenariat avec les centres de formation professionnelle de la CSBE, la Fédération du personnel de soutien scolaire, la Fondation de la persévérance scolaire ainsi que l’organisme Maman va à l’école, a offert à deux élèves la bourse Maman va à l’école visant à souligner le retour aux études d’une mère monoparentale qui obtiendra son premier diplôme professionnel.