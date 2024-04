Caisse Desjardins Nouvelle-Beauce: une ristourne de plus de 4 M$ 

Compte tenu de ses résultats pour l'exercice financier 2023, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce effectuera une ristourne totale de 4 109 494 M$.

C'est du moins ce qui a été accepté par les membres de l'institution, lors de l'Assemblée générale annuelle, qui s'est tenue la semaine dernière à Sainte-Marie.

Dans le projet de partage, un montant de 3 602 225 $ sera remis aux membres sous forme de ristournes individuelles, et 507 269 M $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

En 2023, la Caisse affiche des excédents d’opération de 37,66 M$, ce qui représente une baisse de 4,21 % par rapport à 2022. Cette performance financière a été réalisée en parallèle avec un volume d’affaires ayant augmenté de 5,20 %, pour s’établir à 5,51 G$ pendant la même période.

En plus de verser une ristourne aux membres, la Caisse a appuyé la collectivité en allouant 187 746 $ en commandites et en dons, ainsi qu’en distribuant 373 588 $ par l’intermédiaire de son FADM. « Le Fonds d’aide au développement du milieu est un levier puissant unique à Desjardins et à sa nature coopérative! Grâce à ce fonds, la Caisse est en mesure d’appuyer des projets structurants qui répondent à des besoins des membres de notre communauté », a signalé la présidente de la Caisse, Estelle Lehoux.

Par ailleurs, les quatre postes qui étaient à pourvoir au conseil d’administration ont été comblés par acclamation. Ils sont maintenant occupés par Virginie Gosselin, Michèle Michaud, Liane Roy et Alexandre Simard.

Notons que la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce affiche un actif global de 2 324,35 M $ et compte 40 939 membres.