En 2018, la Chambre de Commerce de Tring-Jonction a versé 67 500$ grâce à son programme d’incitatif à la construction résidentielle et à son programme pour les nouvelles entreprises.

Des programmes d'aides

Le programme d’incitatif à la construction résidentielle consiste à une subvention de 5 000$ pour toute nouvelle construction résidentielle, de 10 000$ pour un jumelé, de 12 000$ pour un logement de quatre appartements et de 18 000$ pour un logement de six appartements et plus.

« Au cours de la dernière année, notre Chambre de Commerce a été très active pour le développement économique de notre municipalité. Des subventions pour la construction résidentielle ont été versées pour un montant total de 35 000$ et un montant de 32 500$ a été versé pour attirer de nouvelles entreprises. À cet effet, nous serons très fiers de vous annoncer un projet d’envergure pour notre milieu en 2019 qui a été travaillé en collaboration avec la municipalité de Tring-Jonction. Il s’agit là du résultat des programmes déployés par notre Chambre de Commerce au cours des dernières années et nous en sommes très fiers » a indiqué Monsieur Marc-André Paré, président de la Chambre de Commerce de Tring-Jonction.

Dans les trois dernières années, la Chambre de Commerce a versé plus de 155 000$ en fonction de ces deux programmes.

Lors de l’année dernière, elle a été l’un des principaux commanditaires du centenaire de la municipalité de Tring-Jonction . Ce fut une commandite de 5 000$ et a joint son souper annuel à celui de la soirée de fermeture du centenaire en novembre dernier.