Deux autos électriques pour Vachon école de conduite

Samuel Vachon, directeur adjoint et copropriétaire de Vachon école de conduite supérieure, a présenté récemment les derniers investissements de l’entreprise, soit l'acquisition de deux voitures électriques.

« La première voiture électrique que nous avons achetée, une Chevrolet Bolt 2019, a beaucoup roulé, plus de 25 000 km depuis les 5 derniers mois, et nous a énormément satisfaits. Nous avons continué notre élan et depuis la mi-mai, nous avons une seconde auto électrique à proposer à notre clientèle. D’ailleurs, désormais, si cela cadre avec nos besoins, tous les véhicules de l’école seront électriques », a-t-il indiqué.

Les autos électriques de l’entreprise beauceronne sont disponibles dans les écoles de Sainte-Marie et de Saint-Georges.

Techniquement, les résultats sont probants. GM annonçait une autonomie pour la Bolt de Chevrolet de 383 KM avec un plein de pile. Par temps très froid, soir près de -36 degrés Celsius, la consommation a été de 270 km, mais avec des conditions printanières, la voiture peut parcourir plus de 515 km avec le même plein. Il faut compter une période de recharge de 8 à 9 heures avec une borne de recharge de 240V. Et en plus, c’est moins de 5,50 $ pour une charge pleine.

« Encore une fois nous voulons être les premiers. Nous sommes la seule école de conduite en Chaudière-Appalaches qui offre des voitures électriques à ses élèves. Les milléniaux, les jeunes de moins de 20 ans, qui représentent une grande partie de notre clientèle, conduiront assurément des voitures électriques dans le futur. Pourquoi ne pas dès maintenant pouvoir leur offrir cette nouvelle technologie? », a conclu M. Vachon.

Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez le site Web : ecoleconduitevachon.com.