Le 41e Souper annuel des gens d'affaires dévoile ses récipiendaires

Le 41e Souper annuel des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce honorera le 6 novembre prochain Mario Gosselin et Alain Lefebvre.

M. Gosselin est associé-conseil et ancien président de BVA et sera intronisé au sein du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce. M. Lefebvre est président de l’entreprise JYGA Technologies et a été désigné Personnalité d’affaires de l’année.