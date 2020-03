La Chambre de commerce de Saint-Martin souligne ses 35 ans!

Plus de 180 personnes d'affaires ont célébré les 35 ans d'existence de la Chambre de commerce de Saint-Martin, le samedi 1er février dernier, au Centre paroissiale de Saint-Martin. Les partenaires de la Chambre de commerce, soit la Municipalité de Saint-Martin, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière et la corporation d'investissement Les Bâtisseurs de Saint-Martin inc. étaient aussi présents lors de l'événement.

Lors de ce soulignement officiel, l'organisme a rappelé les trois préoccupations majeures qui ont guidé, en 1985, les membres fondateurs de la Chambre de commerce de Saint-Martin dans leurs actions : permettre aux personnes aînées de demeurer dans leur milieu de vie naturel le plus longtemps possible, offrir aux jeunes des conditions attractives pour grandir, trouver de l’emploi, s’établir et demeurer dans la municipalité, ainsi que doter la localité d’outils permettant de mettre en valeur toutes ses ressources.

Réalisations de l'organisme

Lors de son intervention, le président de la Chambre de commerce, Louis Bilodeau, a rappelé notamment quelques réalisations partagées pour répondre à ces préoccupations. Il s'agit de la création de la résidence d’hébergement sans but lucratif avec services Le Centre du Troisième âge Saint-Martin inc., qui fête aussi cette année 35 ans d’existence légale, le développement, à partir de 1987, d’un premier parc industriel générateur de nombreux emplois, la construction de bâtiments industriels locatifs au fil des ans, la création, en 1989, d’un fonds local d’investissement pour soutenir les projets d’entreprises et la venue, en 2000, du Centre de la petite enfance.

Dynamisme singulier et impact indéniable

Président de la corporation d’investissement Les Bâtisseurs de St-Martin inc., née en 1989 sous l’impulsion de la Chambre de commerce pour favoriser le démarrage, l’implantation ou la relocalisation d’entreprises créatrices d’emplois, Bertrand Thériault a tenu à remercier publiquement tous les souscripteurs de parts de 1 000 $ qui ont permis la constitution d'un capital d’investissement. Grâce aux prêts qui ont été fournis directement à des entreprises ou à la Chambre de commerce, des projets créateurs d’emplois ont pu prendre leur envol et des bâtiments industriels locatifs ont pu être mis à la disposition de promoteurs.

Membre dans le passé du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Martin et du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière depuis le regroupement de 2011, Pierre Couillard a, quant à lui, témoigné que l’institution financière n’était jamais bien loin lorsqu’un coup de pouce financier pouvait faire la différence dans l’aboutissement d’une initiative ou d’un projet d’intérêt pour l’avancement de la localité. Rappelant que le développement local repose sur la concertation et le partenariat, il a conclu en souhaitant que tous les intervenants du milieu puissent continuer à réfléchir et à agir ensemble pour une économie locale forte et diversifiée et le déploiement de services de proximité de qualité.



Invité à prendre la parole à cette occasion, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a salué le dynamisme singulier en milieu rural de la Chambre de commerce de Saint-Martin et a relevé l’impact indéniable de l’action conjuguée, menée avec ses partenaires sur le développement local depuis 35 ans. M. Poulin était porteur pour l’occasion d’un certificat de reconnaissance qu’il a remis au président de l’organisme sans but lucratif. Il en a profité pour annoncer le versement d’une contribution de 500 $ à la poursuite de ses œuvres et a terminé en remerciant la Chambre de commerce de contribuer à la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de Beauce-Sud.

Le défi d'une économie prospère et diversifiée

Maire de la Municipalité de Saint-Martin, Éric Giguère a pour sa part souligné que les municipalités rurales ne sont pas à l’abri de la fermeture d’entreprises et de commerces, de même que de la perte de services de proximité appréciés au quotidien. Il a indiqué que certaines municipalités rurales en ont souffert et en souffrent encore. Le fait d'œuvrer au maintien d'une économie locale prospère et diversifiée est un défi constant, a t-il ajouté. Selon lui, la Chambre de commerce aura sa raison d’être et pourra poursuivre sa mission tant que des propriétaires de commerces et d’entreprises, tant que des citoyens et des citoyennes engagés s’y impliqueront ou soutiendront ses actions par différents moyens.

Activité couronnée de succès

Dans le cadre de son activité annuelle de financement et de promotion des produits et services du milieu baptisée Encan-Bouffe-Détente, mentionnons que le soulignement du 35e anniversaire de la Chambre de commerce de Saint-Martin a généré des revenus nets de 9 687 $.



Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Couillard, administrateur Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, Louis Bilodeau, président Chambre de commerce de Saint-Martin, Éric Giguère, maire de la Municipalité de Saint-Martin et Bertrand Thériault, président des Bâtisseurs de Saint-Martin inc.