Des gyms vont ouvrir leurs portes jeudi en guise de protestation

Une coalition de 260 gymnases, centres de yoga, de danse, d'arts martiaux et de CrossFit de la province vont ouvrir leurs portes jeudi afin d’interpeller le gouvernement sur la fermeture des salles de sports au Québec. Plusieurs gyms beaucerons font partie de ce mouvement.

Le regroupement nommé « Centres d'activités physiques du Québec » lance par voie de communiqué que le deuxième confinement « a été reçu comme une claque au visage par nos membres ».

En effet, ceux-ci affirment avoir investi des sommes importantes afin de se conformer aux règles sanitaires prises par le gouvernement. Ils soutiennent également qu’un grand nombre important de salles de sports est en péril malgré les programmes gouvernementaux.

Ces acteurs du milieu des salles de sport soulignent également le rôle important qu’ils jouent au niveau de la santé physique et mentale de la population.

Ainsi, ceux-ci prévoient d'ouvrir leurs portes, le jeudi 29 octobre, même si le gouvernement prolonge le défi 28 jours. Ils rassurent que cette ouverture se fera tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur lors de cette journée.

« Si le gouvernement d'ici là est en mesure de nous prouver, à l'aide d'études, que nous sommes une source d'éclosion, nous ferons marche arrière », lance le regroupement.

En Beauce

Plusieurs propriétaires de salles de sport beaucerons ont confirmé à EnBeauce.com leur adhésion à cette coalition.

En effet, Arsène Lagrange, propriétaire de Gym Élite Coach à Sainte-Marie, était à Québec lors de la conférence de presse des membres de la coalition.

« Les gens ont vraiment besoin d'activités sportives pour leur santé mentale et physique. On ne croit pas que la fermeture des salles de sport est une solution valable pour la santé des gens, au contraire, nous, on travaille pour améliorer la condition physique », commente Arsène Lagrange.

« Notre cri du coeur, c'est qu'on veut ouvrir de façon légale. Personne ne veut être illégal. On se fie sur le bon sens du gouvernement d'avoir le OK », renchérit-il.

Mathieu Lacroix, propriétaire du Gym de l’Ouest a également souligné son adhésion au mouvement tout comme Jean-Guy Talbot, propriétaire de Cardio Gym 24h.

« Notre contrat est rempli, nous, on ouvre le 29 octobre », explique M. Talbot.

De son côté, la Sûreté du Québec a indiqué suivre l'évolution du dossier et ne pouvait affirmer pour l'instant ce qui se passerait si des salles de sports de la région décidaient d'ouvrir jeudi.

« On va attendre de voir qu'est-ce qui se passe comme changements au niveau de la santé publique », explique Hélène Saint-Pierre, responsable des communications de la Sûreté du Québec.