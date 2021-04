Campagne SAQ: don de 13 414 $ à Moisson Beauce

La première campagne de l’année de la SAQ au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ), qui vient de se dérouler du 1er au 7 avril, a permis de remettre un montant total de 13 141 $ à Moisson Beauce.

« Nous sommes fiers que la SAQ soit partenaire année après année et nous saluons leur engagement envers la cause alimentaire qui est d’autant plus importante en cette période de pandémie. Merci à la SAQ et à sa clientèle! », a déclaré Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ, tient à remercier sincèrement tous les clients qui ont contribué à la cause d’entreprise. « Comme toujours, nos clients ont posé un geste de solidarité. Par leur contribution, ils offrent une aide inestimable aux personnes dans le besoin qui ont recours aux banques alimentaires. »