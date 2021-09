De nouvelles installations pour LOGIBEL à Saint-Lambert-de-Lauzon

L’entreprise qui est installée depuis 2018 en Beauce, LOGIBEL inc., a procédé à l’inauguration officielle de ses nouvelles installations situées à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Ce centre de transbordement a été réalisé grâce à des investissements totalisant plus de trois millions de dollars, provenant en partie du ministère des Transports du Québec (MTQ), dans le cadre du Programme d’aide visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport intermodal (PREGTI).

Le centre de transbordement, désormais pleinement opérationnel, offre à la clientèle de la Chaudière-Appalaches, un site permettant le transbordement et l’entreposage sur un million de pieds carrés.

L’entreprise explique que « ce nouveau centre donnera l’occasion à la clientèle de réduire son empreinte environnementale par l’utilisation accrue du transport ferroviaire, comme alternative au transport routier, dans les expéditions manufacturières. Par la réalisation de ce projet, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est évaluée à plus de 5 360 tonnes par an. En outre, les nouvelles opérations favoriseront la sécurité routière et contribueront à réduire le nombre de camions circulant sur les routes de la province. »

Les partenaires

Plusieurs personnes ont contribué à ce projet : ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, le député de Mégantic, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (volet Affaires municipales) et coprésident du Forum de concertation sur le transport ferroviaire instauré par le gouvernement du Québec, François Jacques, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, la MRC de La Nouvelle-Beauce, la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), et Chemin de fer Sartigan.

Ce projet permet la création et le maintien d’une douzaine d’emplois directs, en plus de la création d’un minimum de 20 emplois indirects.