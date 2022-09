Le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce continue aujourd'hui

Rassemblant plus de 50 exposants, le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce se poursuit encore aujourd'hui à l’Aréna de Courcelles.

Découvrez la programmation de ce deuxième et dernier jour de l'édition 2022.

- De 8 h à 11 h : Brunch de l’érable, au profit de la Paroisse de Courcelles,

- À 12 h 30 : Conférence forestière et acéricole : Quels services pouvez-vous recevoir d’un conseiller forestier et acéricole ? avec Jérôme Lapointe, ingénieur forestier, directeur d’APBB Services forestiers,

- De 14 h à 14 h 30 : Dégustation d’un cocktail à l’érable au kiosque de la Distillerie du Granit

- À 14 h 30 : Atelier de transformation de produits de l’érable : bonbons et gelée, animé par la réputée Doris Dallaire.

Circulation, stationnement et service de navettes

Les visiteurs peuvent se rendre aux stationnements aux abords du site d’exposition, mais il est fortement recommandé de laisser leur véhicule dans le grand stationnement situé à l’entrée du village, et de là se rendre au site à bord de navettes qui font des allers-retours régulièrement.